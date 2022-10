El Govern espera "aconseguir el sí d'ERC" als Pressupostos | @ep

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha descartat aplicar retallades com a resposta a la inflació i ha apostat per impulsar millorar laborals “per millorar la qualitat de vida” dels ciutadans i estimular l'economia.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press aquest dissabte, ha dit que anteriors "crisi s'han gestionat amb la baixada de sous, cosa que ha empobrit a la perifèria d' Europa i ha tingut greus conseqüències", però ha afegit que l'actual està abordant de manera diferent.

Ha explicat que mesures com ara la reforma laboral i la pujada del salari mínim interprofessional permeten establir noves bases de l'economia "que no siguin la precarietat i la temporalitat", sinó millores de les condicions laborals.

EL PREU DEL MENJAR



També ha reafirmat la seva voluntat d'acordar amb grans distribuïdores un topall per als preus de productes d'alimentació bàsics a la cistella de la compra fins després de Nadal: "És un alleujament i és el que cal aconseguir".

Ha assegurat que algunes d'aquestes grans distribuïdores d'aliments sí que estan disposades a sumar-se a l'acord, mentre que "altres agents del mercat el benefici dels quals és molt alt es neguen, perquè hi estan acostumats".

Garzón ha assegurat que el Govern espera "aconseguir el 'sí' d' ERC " als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2023 i que s'haurà de negociar perquè s'aprovin els comptes.

GOVERN DE COALICIÓ



Preguntat per la relació del Govern al Consell de Ministres , ha recordat que és natural que hi hagi diferències perquè a Espanya no hi havia la tradició ni la "cultura política" dels governs de coalició.

Per Garzón , "l'important és tenir coses en comú, i el problema és quan no es comparteixen eixos estratègics", cosa que ha assegurat que no passa al Govern de Pedro Sánchez.