Sánchez defensa a Berlín un model ibèric a la reforma del mercat energètic i impostos a grans empreses | @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha insistit en el marc del Congrés del Partit Socialista Europeu (PES) a la defensa d'un 'model ibèric' per a la reforma del mercat energètic, impulsar les interconnexions energètiques entre la Península ibèrica i la resta de Europa, així com a gravar les grans empreses que "guanyen molts diners amb cada crisi".

"Hem d'intervenir el mercat energètic perquè no està funcionant", ha subratllat en la seva intervenció al panell ' Liderant Europa cap al canvi ' del Congrés que celebra el PES a Berlín, en què ha participat juntament amb els líders de Portugal, Finlàndia , Suècia i Malta.

Sánchez ha reiterat que per fer front a la crisi energètica cal una reforma que passi per desvincular el preu del gas del de l'electricitat "com més aviat millor", així com dur a terme mesures d'acord amb una transició verda, ja que l'actual crisi no es pot utilitzar com a "excusa" per "posposar els compromisos" en aquest àmbit.

També, ha advocat per polítiques de protecció social adreçades a les famílies i empreses, alhora que ha reclamat la construcció d'interconnectors energètics, com el Midcat , entre la Península ibèrica i la resta d'Europa per ajudar els països més vulnerables a "guerra híbrida" del president rus, Vladimir Putin. "Volem ser solidaris", ha destacat Sánchez sobre això.

Davant la crisi actual, també ha animat a gravar les grans companyies amb beneficis extraordinaris. "A cada crisi hi ha empreses que guanyen molts diners i s'han de gravar", ha dit.

UNITAT DAVANT DE PUTIN

D'altra banda, ha demanat mantenir la unitat davant de la invasió russa, proporcionant ajuda econòmica, humanitària i militar als ucraïnesos. També, s'ha dirigit a la població russa per recordar que no es té res en contra, sinó "tot contra el règim autocràtic de Putin".

En aquest context, ha aprofundit que la crisi energètica i la inflació estan afectant també la població de països d' Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina , a més de l'europea, per la qual cosa ha posat èmfasi en la necessitat d'evitar que les sancions econòmiques contra Putin "perjudiquin" el desenvolupament de la comunitat internacional.

Finalment, Sánchez ha apuntat a la crisi alimentària i l'assignació de recursos financers als països menys desenvolupats com a dues de les qüestions principals a enfrontar pels socialistes a nivell internacional. Per a totes dues, ha demanat donar suport al secretari general de l'ONU, António Guterres, i les mesures que es duguin a terme en el marc de l'organització, així com evitar decisions unilaterals en el tancament de les frontera per al comerç de cereals i fertilitzants ".

També, ha reclamat donar suport a l'ampliació de l'acord aconseguit entre els governs d' Ucraïna i Rússia per reprendre les exportacions de gra des dels ports ucraïnesos a la resta del món.