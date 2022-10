Arrimadas defensa que Santa Coloma "no pot ser el laboratori de Rufián" | @ep

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha defensat que Santa Coloma de Gramenet "no pot ser ni el mas dels socialistes ni el laboratori de Rufián ", després que el portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats es presentés a l'alcaldia de Santa Coloma per a les eleccions municipals de maig.

Ho ha dit aquest dissabte durant l'acte de presentació de Dimas Gragera com a alcaldable de Cs al municipi, en què ha sostingut que a Santa Coloma "hi ha molta gent treballadora que es mereix oportunitats", informa el partit en un comunicat.

Arrimadas ha assegurat que, per a les eleccions municipals del maig, "votar Dimas i votar ciutadans és que a Santa Coloma hi hagi més seguretat, més ocupació, més oportunitats i menys endollats".

En aquesta línia ha afegit: "L'únic vot que a Santa Coloma i al conjunt de Catalunya i d' Espanya serveix per frenar el separatisme i per frenar el bipartidisme voraç que no fa més que repartir-se als jutges i als càrrecs d'Estat és Ciutadans ".

I en declaracions als mitjans després de l'acte, ha acusat textualment el PSC de ser el felpudo del separatisme, i ha dit que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha estès la mà al president de la Generalitat, Pere Aragonès, “per a seguir adoctrinant i arruïnant Catalunya i dividint els catalans".

DIMES GRAGERA



Per part seva, Gragera ha proposat per al municipi un "augment de la seguretat als barris, un pla de xoc de més de 16 milions d'euros per recuperar els barris i ajudes al sector productiu de la ciutat, tant al comerç local com a els autònoms".

I ha advocat per "una reducció de sous polítics, una reducció de càrrecs de confiança, la limitació de mandats a 8 anys, la renúncia al cotxe oficial", i pel compromís dels candidats de viure a Santa Coloma mentre exerceixin el seu albor.