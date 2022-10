Diu que Aragonès "s'està convertint en un president de la renúncia" | @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que tant els diputats de la CUP com els de Junts ja han avisat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès , "no és de fiar perquè no ha complert" els acords aconseguits amb aquestes formacions.

En una entrevista al diari ' Ara ' recollida per Europa Press aquest diumenge, Illa ha dit que Aragonès tampoc ha complert el pacte amb el seu partit per a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez, "que estipula que hi haurà un diàleg entre catalans, i tampoc no s'ha complert”.

Per ell, Aragonès “s'està convertint en un president de la renúncia: renuncia a tenir pressupostos, al diàleg entre catalans ia tenir un Govern font i estable”.

Ha assegurat que la sortida de Junts del Govern no és positiva perquè deixa un Executiu "més feble i amb una orientació confusa", i ha dit que ara és un moment complex en què convé governs forts i estables i política útil. que ha tornat a rebutjar unes eleccions a Catalunya .

ELS PRESSUPOSTOS CATALANS "HAN DE NEGOCIAR-SE"



Preguntat per si estaria disposat a afavorir l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2023 malgrat no negociar-los, ha descartat aquesta opció i ha dit que, malgrat la seva voluntat de contribuir, els comptes "s'han de negociar".

Ha explicat que per al partit les línies prioritàries dels propers comptes catalans són un pla de xoc social consensuat amb agents socials, sindicats i patronal així com mesures en matèria d'energies renovables i d'infraestructures.

En preguntar-li si ERC hauria de donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat del 2023 perquè el PSC ho fes amb els de la Generalitat , ha dit que defensa "la coherència política" al Parlament i al Congrés i que no entendria, segons ha dit, que un partit que demana responsabilitat al Parlament no ho fes en una altra administració.

Sobre la reunió que mantindrà aquesta setmana amb Aragonès, ha dit que acudirà amb la intenció d'escoltar el seu plantejament i que ell li traslladarà que està "construint una alternativa" però que està disposat a estendre la mà per facilitar allò que beneficiï els catalans, ha assegurat.