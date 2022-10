Foto: Europa Press

Juan Marín serà el nou president del Consell Econòmic i Social d'Andalusia. Així ho ha avançat ABC de Sevilla, que apunta que l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia i exlíder de Ciutadans torna a tenir un càrrec de responsabilitat. La notícia arriba després que el mes de juliol passat Marín i la formació taronja abandonessin el govern per la majoria absoluta del PP.

Marín substituirà el socialista Ángel Gallego al capdavant del consell i estaria cobrant 5.500 euros al mes. El Consell Econòmic i Social d'Andalusia és un òrgan consultiu i de participació social del Govern autonòmic, que serveix de canal permanent de diàleg entre la societat civil organitzada i la Junta.

Després de quedar fora de l'executiu andalús (i d'abandonar el partit), Marín havia deixat entreveure la possibilitat de treballar al sector privat, assegurant que "no li faltaven ofertes". Tot i això, per ara, això no serà així.