Estela, en una compareixença. Foto: Europa Press

"Davant les informacions publicades aquest cap de setmana (que apunten a la sortida o a la destitució de Josep Maria Estela), SICME dona suport al Comissari en Cap". Així de contundent s'ha mostrat el Sindicat de Comandaments dels Mossos d'Esquadra (SICME) després que diversos mitjans apuntessin la sortida o la destitució d'Estela del cos.

Estela va substituir Josep Lluís Trapero com a màxim responsable del cos fa menys d'un any (el desembre de 2021), però les seves discrepàncies amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, fa que el seu lloc de feina perilli.

Per això, el SICME ha assegurat que no entendria "el seu cessament" i apunta que cal "estabilitat i continuïtat, així com respecte a la prefectura del cos". De la mateixa manera, el sindicat considera "intolerable que es posi en dubte la seva professionalitat" i apunta que ja ha demanat una reunió amb Elena.

SICME diu que després de la trobada publicarà un comunicat explicant "posicionament del sindicat", critica "les filtracions interessades que no són veus autoritzades" i apunta que no descarta celebrar "un congrés extraordinari per a analitzar la situació actual i escoltar a la majoria dels comandament".