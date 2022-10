L'expresident del Govern, Felipe González, ha tornat a plantejar avui la necessitat de repetir els Pactes de la Moncloa en un dels "moments més complexos" de la història com és l'actual i davant de la "incertesa" futura, apostant per un projecte que "sumeix i comprometi tothom". Així ho ha manifestat davant del president del Govern, Pedro Sánchez , durant la inauguració de l'exposició dels 40 anys de la victòria del PSOE el 28 d'octubre del 1982.

L'expresident del Govern d'Espanya Felipe González participa en una conferència durant el Fòrum de la Toja, el 30 de setembre de 2022, a l'Illa de la Toja, O Grove, Pontevedra @ep

L'acte ha tingut lloc a la seu socialistes del carrer madrileny de Ferraz, després de la reunió de la Comissió Executiva Federal, ia la qual també han assistit l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, l'exsecretari general Joaquín Almunia, la vicesecretària general del PSOE i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el secretari d'Organització del partit, Santos Cerdán i la presidenta del PSOE, Cristina Narbona .

Amb un fons que imita el famós cartell electoral --inspirat en el realitzat pel dibuixant José Ramón-- amb què Felipe González va demanar el vot en les primeres campanyes electorals de la democràcia, l'expresident del Govern ha assenyalat que a l'Executiu actual li ha tocat viure una època "extraordinàriament difícil".

Ha al·legat en aquest sentit que ara "l'únic previsible per als propers mesos és l'imprevisible; l'única certesa és que no hi ha certeses". Felipe González ha precisat que el "camí complex" s'ha accelerat per la guerra de Putin i per aquest procés que pretén ser de desglobalització, però que no ho serà mai perquè, segons assegura, sempre hi haurà dependència dels uns i dels altres.

Així, ha recalcat que ara s'està vivint "un dels moments més complexos" dels darrers 40 anys, tot i que ha recordat que també ho van ser els primers anys del Govern d'Adolfo Suárez però ha volgut portar a la memòria els Pactes de la Moncloa que es van signar aleshores i que són, segons la seva opinió, "tan estimats avui dia si es poguessin repetir".

En aquest context, l'expresident del Govern ha qualificat el moment com el "més complex" perquè al final, els polítics han de ser "proveïdors de certesa" fins i tot quan ells no en tenen. De fet, ha assegurat que encara que els polítics tinguin dubtes, aquests els han de resoldre amb el coixí i un cop s'aixequin del llit, no poden traslladar els seus dubtes als ciutadans.

I encara que ha dit que no hi pot haver res més perillós que un ésser humà que no dubta, als polítics no els queda més remei que donar certesa, encara que en les mesures que adoptin s'equivoquin i les hagin de corregir al mes o als dos mesos . "Qui no comprèn aquest procés --ha sentenciat-- són els més sectaris, els que creuen que tenen la veritat malgrat el que passi" i també, ha afegit, "els que són incapaços de recórrer aquesta última milla que és la més important en política que és fer-te càrrec de l'estat d'ànim de la gent”.

"UN PROJECTE QUE SUMEIX I COMPROMETA A TOTS"



De fet, creu que encara que l'estat d'ànim dels ciutadans pugui ser "dolenta, regular o pitjor", els polítics no tenen més remei que estar a prop de la gent i canviar aquest estat d'ànim apostant per un projecte "que sumi tots i comprometi tots” per tirar el país endavant.

Dit això, ha explicat que l'única cosa que recorda amb gratitud d'aquell "post octubre de 1982" és que la societat espanyola es va mobilitzar més enllà dels vots que va aconseguir el PSOE --"pocs", ha dit ironitzant i apuntat que "només " van ser 202 escons-- i es va comprometre amb el futur del país per fer una feina ben feta i col·laborar.

Finalment, Felipe González ha assenyalat que aquella nit de fa 40 anys estava "profundament aclaparat per una responsabilitat" que el desbordada per edat i experiència i creu que "l'exposició reflecteix una part d'això".

El president del Govern, Pedro Sánchez, per part seva, no ha recollit el guant llançat per Felipe González sobre la repetició dels Pactes de la Moncloa, però sí que ha transmès l'"orgull" del partit pel llegat que han rebut dels presidents socialistes que l'han precedit.

MOLTA INCERTESA, PERÒ NO LI ASSUMPTEN ELS DESAFIAMENTS



Ha admès que són "moltes" les "incerteses" però tot i això ha dit tenir una "certesa" i és la que el PSOE governarà sense oblidar mai els seus valors i principis, "aquelles causes que van justificar 140 anys enrere la formació d?un partit tan noble com és el PSOE".

De fet, ha afirmat veure oportunitats on altres veuen amenaces i prediquen l'immobilisme i després de deixar clar que no li espanten els reptes i desafiaments , ha dit que van néixer per prendre decisions molt dures de vegades, com les que van haver d'adoptar Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero o les que també va adoptar ell, com el confinament de 47 milions d'espanyols per "salvar milions de vides".

El president ha assenyalat que es reconeixen a l'obra dels que els van precedir i se senten hereus del seu llegat. "Caminem amb la consciència tranquil·la d'haver estat al costat correcte de la història, amb 140 anys de vida", ha precisat.

Pel que fa a l'exposició, ha assenyalat que repassa les fites fites d'aquest llegat i ha defensat que hi ha un "nex comú" que ha estat dotar Espanya d'una "autèntic estat del benestar". "Dir-ho en aquesta Legislatura em sembla més pertinent que mai", ha exclamat encara que ha matisat que Espanya encara té pendent un compte amb la igualtat.

Pedro Sánchez ha afirmat que el triomf de Felipe González i de tots els homes i les dones que ho van fer possible forma part de la memòria col·lectiva d'Espanya i d'Europa. Creu que no només va ser un triomf del PSOE, sinó que ho va ser de la gent, dels gairebé 10 milions de vots que van aconseguir els socialistes fa 40 anys. Tot i que ha deixat clar que aquella història no l'escriuria només un partit, sinó que ho va fer "la gent del carrer", les noves classes urbanes i del camp, "totes aquelles la veu de les quals sortiria del silenci i la letargia" .

"Aquelles eleccions van ser un canvi per al nostre país, una explosió d'autoestima col·lectiva" on, ha dit, es va veure "la importància de la política per canviar la vida de la gent".

A més, Sánchez considera que els socialistes van obrir "Espanya al món" perquè sempre han estat internacionalistes, creu que van donar autoestima a un país que estava acostumat a "fer-se a faltar i demanar perdó per cada pas que feia". Avui, ha afegit que cap espanyol no es creu més que ningú, però tampoc serà menys que ningú.

I traslladant la victòria de fa 40 anys a l'actualitat, ha apuntat que d'aquella campanya van crear "un segell, una marca" que avui perviu i que ha permès que Espanya, per exemple, organitzés la cimera de l'OTAN aquest any a Madrid, on s'ha aprovat el concepte estratègic que marcarà la feina de l'Aliança per als propers 10 anys.

EL PSOE VA FORJAR UN NOU PATRIOTISME, L'EUROPO



Així, creu que els socialistes després d'obrir les portes d'Espanya al món ia Europa, van forjar un europeisme solidari i un "patriotisme nou, l'europeu".

I ha afegit que malgrat viure un context difícil com, ha precisat, els primers anys de la democràcia, tenen el "patriotisme" europeu i l'autoritat moral d'haver lluitat per la llibertat i la democràcia de la nostra terra. I amb aquest aval, ha assenyalat que avui Espanya ajuda el poble ucraïnès davant la invasió de Putin.

"Mirem el passat amb ulls del present i set de futur, és una cosa que representa el socialisme democràtic des dels seus orígens, tenir set de futur i no caure en la complaença", ha exclamat alhora que assenyalava que en aquest moment estan en una transformació econòmica i que cal "encarar els desafiaments amb empatia".