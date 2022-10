Sánchez, en una intervenció al Senat. Foto: Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , viuran aquest dimarts 18 d'octubre un nou debat al Senat buscant "contraposar" els seus models fiscals i de resposta a la crisi . Com al 'cara a cara' del mes de setembre, el cap de l'oposició tindrà 15 i 5 minuts en les seves intervencions, mentre que el president del Govern podrà disposar del termini que vulgui per a la seva rèplica tant Feijóo com la resta dels grups.



Tot just un mes després del primer duel parlamentari (l'anterior va tenir lloc el 6 de setembre), Sánchez i Feijóo tornaran a enfrontar-se en aquest debat a les Corts, que es produeix amb el PP en primera posició a les enquestes, excepte la del CIS, i amb les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) com a teló de fons.



El mateix Sánchez va sol·licitar comparèixer a petició pròpia per mantenir un nou duel parlamentari amb el cap de l?oposició. A Moncloa el consideren vencedor del primer 'round' i creuen que és una nova oportunitat de rebaixar l''efecte Feijóo' i trencar la ratxa de creixement del PP a les enquestes.

En aquest debat el cap de l'Executiu no té límit de temps però sí que està taxat per al PP i els altres grups parlamentaris: 15 minuts a la primera intervenció i cinc més a la rèplica. A 'Génova' consideren "desproporcionada" la diferència de temps entre tots dos i es queixen que no s'hagi acceptat la seva petició de poder tenir un discurs de més durada. "Necessitar sis vegades més de temps que Feijóo per explicar les seves propostes denota una certa debilitat", asseguren a Europa Press fonts del PP.