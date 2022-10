El portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique, ha donat suport a la reforma del delicte de sedició en aquesta legislatura i considera, assumibles les demandes que planteja ERC amb vista a la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a l'any que ve.

Respecte a la tramitació del projecte de nous comptes públics, el dirigent de la formació morada ha confiat a poder congregar el suport del bloc progressista al Congrés i, en aquest punt, ha apreciat que ERC no està fent " plantejament de màxims " per decantar el seu vot a favor. Per tant, ha opinat que el Govern podria acceptar aquestes demandes que fins ara ha apuntat ERC .

Tot i això, ha recalcat que desconeix les peticions d'altres socis parlamentaris, com el PNB , i que cal dialogar amb els aliats parlamentaris de l'Executiu per reeditar la majoria d'investidura al voltant dels Pressupostos, sobretot quan per ara cap dels aliats habituals ha anunciat una esmena a la totalitat.

DEMANA A L'AIREF QUE ACLARI LA SEVA POSICIÓ SOBRE ELS PGE



Respecte a la posició de la presidenta de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), Cristina Herrero , que ha lamentat les "deficiències en qualitat informativa" del projecte de Pressupostos Generals, Echenique ha replicat que l'organisme s'ha d'"aclarir" perquè va donar el seu "aval formal" als nous comptes públics.

I és que Echenique ha defensat que es tracta dels tercers Pressupostos "expansius" de la legislatura, que enterren la "recepta neoliberal" davant les crisis amb mesures de protecció a la ciutadania i que han de sortir amb la majoria progressista més àmplia possible.