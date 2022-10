Pedro Sánchez en el debat amb Alberto Núñez Feijóo @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, han coincidit aquest dimarts en un cara a cara al Senat on hi ha hagut de tot menys concòrdia. El líder del partit socialista ha intentat defensar la gestió de la crisi econòmica per part de l'Executiu espanyol davant d'un Feijóo que ha dibuixat un escenari apocalíptic, acusant Sánchez d'"hipotecar el futur dels espanyols".

El president del Govern ha afirmat que, malgrat el context actual, Espanya sortejarà la recessió i liderarà el creixement europeu el 2023, tot i que ha reconegut que les dades dels organismes nacionals i internacionals coincideixen que l'economia espanyola patirà una desacceleració ", com la resta de països europeus.

"Les dades conviden a una certa esperança", ha incidit el president durant la seva intervenció aquest dimarts davant la Cambra Alta, on, tot i això, ha advertit que els propers mesos "no seran fàcils".

Entre els factors que, segons el president, conviden a mirar el futur "amb certa esperança" destaca que la inflació se situa a Espanya per sota de la mitjana europea, que les exportacions segueixen augmentant o que s'han revisat a l'alça les projeccions Producte Interior Brut del 2022.

Tot i això, el líder del PP i de l'oposició no aprecia que l'escenari sigui el descrit per Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha carregat durament contra el cap de l'Executiu per presumir en la seva compareixença en el debat del Ple del Senat que Espanya va "bé" quan té una elevada inflació, el doble d'atur que la mitjana de la UE i " hipotecar" els espanyols amb els seus Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2023. De fet, l'ha emplaçat a retirar aquests "ficticis" comptes públics i presentar-ne de nous al Parlament.

" Crec que aquest serà el seu últim Pressupost com a president del Govern d'Espanya. Ho dic de cor ", ha etzibat Feijóo a Sánchez durant la seva intervenció al Ple del Senat amb motiu del seu segon duel parlamentari. El president del PP ha criticat que Sánchez presumeixi de creixement de l'economia espanyola quan Espanya és l'últim país a recuperar el PIB que tenia el 2019. De la mateixa manera, li ha recriminat que presumeixi de contenir la inflació quan Espanya té dos punts més "d'inflació subjacent" que la mitjana europea; o de creació de llocs de treball quan Espanya té el doble d'atur que altres països europeus.

SÁNCHEZ HA PARLAT MÉS TEMPS QUE FEIJO

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha utilitzat un total de 108 minuts en les tres intervencions durant el debat que ha mantingut aquest dimarts al Senat amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Per part seva, el cap de l'oposició ha estat parlant 32,25 minuts en les seves dues intervencions en aquest 'cara a cara'.

En concret, Sánchez ha estat parlant 52 minuts en la seva intervenció inicial, 42 minuts més en la seva primera rèplica a Feijóo i 14 minuts en la seva dúplica al líder del PP. Mentrestant, el cap de l'oposició ha gastat 19 minuts en la primera intervenció i 13 minuts en la segona, tot i que inicialment estava taxat un temps d'uns 20 minuts en total.

Segons el Reglament del Senat, el president del Govern no té límit de temps en les seves intervencions, per la qual cosa pot intervenir en qualsevol moment i amb qualsevol temps , ja que és una decisió que correspon al mateix cap de l'Executiu.

Tot i això, la Junta de Portaveus i la Mesa del Senat --òrgans que regulen els debats-- van decidir la setmana passada fixar els mateixos temps per als grups que en el debat del setembre: 15 minuts per a la primera intervenció i 5 per a la rèplica .

Durant diverses ocasions del debat, Feijóo s'ha queixat davant del mateix Sánchez i el president del Senat, Ander Gil, del temps que disposa. De fet, li ha reclamat més termini i fins i tot una altra intervenció per poder contestar totes les preguntes que li ha llançat Sánchez.