En paraules de Sánchez sobre la Llei d'Habitatge " no només hem d'adoptar mesures conjunturals. La pròpia llei d'habitatge estableix com podem ajudar a contenir la pujada dels lloguers. Això seria una mesura de caràcter més estructural, així com el bo jove de lloguer o tots els ajuts del Pla Estatal d'Habitatge 2022-25 Per tant, estem actuant en un doble nivell: amb mesures més d'impacte, de caràcter conjuntural, com ara aquest límit del 2%, i amb altres de més pes, més estructurals".

A més, afegeix que segons la llei d'habitatge "el propietari que mantingui el preu congelat, o fins i tot el redueixi, podrà gaudir d'incentius fiscals en un percentatge determinat. És a dir, si rebaixes el preu del lloguer o si llogues, per exemple, a joves, s'ofereixen incentius fiscals per als propietaris. També oferim el pagament de fins al 100% de la prima d'una assegurança per garantir la cobertura en cas d'impagament"

Així mateix afirma la ministra en una entrevista publicada aquest dimecres la llei d'habitatge, pretén ser una eina molt més estructural perquè, en el cas de famílies que no poden pagar el lloguer, perquè el jutge, abans d'acordar un desnonament, pugui valorar les circumstàncies socioeconòmiques”.

" D'altra banda, i això també ho vull posar sobre la taula, aquest Govern també és sensible als drets dels propietaris, a no legitimar l'accés a un habitatge per la força de la puntada de peu . Aquest Govern protegeix el vulnerable i vol oferir una sortida al vulnerable, però també vol oferir protecció al propietari i no legitimar les ocupacions amb 'K', les okupacions mafioses ... En aquest sentit, hem introduït una esmena per modificar la Llei d'Enjudiciament Criminal i que, quan es demostri que hi ha una usurpació o un aplanament constitutiu de delicte, el jutge pugui acordar el llançament en 48 hores” afirma Raquel Sánchez. Perquè en paraules de la Ministra: “Hi ha un problema de màfies organitzades que obeeixen a un negoci lucratiu i, per tant, una situació de desprotecció dels propietaris”.

En la negociació amb altres grups polítics aquesta nova Llei d'Habitatge, la Ministra, Raquel Sánchez parla d'algunes "línies vermelles" que elles situa que " no podem saltar-nos les competències de les comunitats autònomes ; hem de protegir i garantir el dret a la propietat, i també hem d'oferir aquesta seguretat jurídica. A nosaltres, el que ens correspon com a Estat, com a Govern, és oferir el marc, i el marc ha d'oferir seguretat jurídica, perquè sabem que les polítiques d'habitatge incideixen en sectors econòmics importants, com la construcció i la feina que es deriva de la construcció"