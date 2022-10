Jose Luis Rodríguez Zapatero/@EP

Durant la reforma del Pla Hidrològic Nacional del govern de José Luis Rodríguez Zapatero comença la "guerra de l'aigua" que enfronta l' 'Aigua per a tots' del PP contra l' 'Aigua per sempre' del PSOE .

En aquell moment s'emmarquen els contractes i documents que han donat lloc a una peça separada del cas Azud amb un nou operatiu, batejat com Zagreo , que es va saldar aquest dimarts amb registres a Acciona i Acuamed, tant a Madrid com al País Valencià.

La Fiscalia Anticorrupció i la UCO sospiten que el PSOE es va poder finançar de manera irregular a través de comissions de contractistes de les empreses estatals dependents del Ministeri gestionat per Cristina Narbona.



S'investiguen delictes de prevaricació , suborn i malversació amb ajuda de l' Europol després de trobar a casa de l'exsecretari de Finances del PSPV-PSOE José María Catalunya, un document on es descriu la distribució d'una UTE al 70-30% entre les constructores Acciona i Construccions Luján (ambdues reflectides amb inicials) per al Tram E d'una obra que els investigadors identifiquen com el contracte d' una nova conducció del transvasament Xúquer-Vinalopó . L'empresa Aguas del Xúquer, participada per Acuamed, va adjudicar aquesta obra a les dues companyies constructores el setembre del 2007, per un import de 48 milions d'euros (IVA inclòs).

El document incautat a casa de Catalunya sobre el contracte d'Acciona i Construccions Luján reflecteix la descripció de dues "factures a cobrar a UTE", una que identifica com a A, amb el 5% sobre el total del pressupost del contracte, sense IVA, per valor de dos milions d'euros i condicionada a adjudicació. I una segona, la B, per un valor de 600.000 euros, l'1,25%. El paper, escrit per ordinador, es tanca amb un “total a desemborsar per CL [Construcciones Luján]” de 750.000 euros.



La del transvasament Júcar-Vinalopó no és l'única actuació que s'investiga de l'etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al Govern. La investigació també ha posat la lupa en un conveni promogut pel Grup Axis, del promotor José María Febrer, amb Acuamed per dotar de recursos d'aigua suficients un projecte urbanístic al municipi alacantí de Xixona. El projecte no va tirar endavant, però Anticorrupció sosté que Febrer, que va fer servir com a suposat 'aconseguidor' un advocat vinculat al PSOE, José Luis Vera, va desemborsar més de 484.000 euros a través de societats interposades a empreses de publicitat que al seu torn van ser proveïdores dels socialistes valencians a la campanya de les municipals i autonòmiques de 2007 .

"L'any 2007, Espais Urbans de Xixona [empresa del grup Axis] va abonar a Gegant Edificacions i Obres una important suma de diners en concepte de despeses de publicitat. Amb part d'aquests diners, Gegant Edificacions i Obres va efectuar pagaments a empreses vinculades a la publicitat, en total, 484.480,46 euros”,assenyala la jutgessa.

Aquests diners es van repartir al llarg de l'any entre empreses dedicades a feines de publicitat que alhora prestaven serveis al PSOE. Concretament, 141.923,68 euros van anar a parar a Metrofilms . Una mica més de 120.004 euros es van destinar a Indústria Gràfica Valenciana . La mercantil Key va rebre 102.080 euros més. Per acabar, Publipress Tècnics Associats va ingressar 87.105,70 euros. La magistrada eludeix parlar de finançament il·legal perquè no existia aquells anys, o de delicte electoral , que estaria prescrit. Tot i això, assenyala que es va poder produir un delicte de suborn .