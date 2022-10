El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena , ha advertit aquest dimecres 19 d'octubre que no permetrà "interferències policials en les decisions que corresponen a la dimensió política" del model policial per als Mossos d'Esquadra pel qual aposta la Conselleria .

Ho ha dit durant la sessió de control en una resposta al diputat dels comuns Marc Parés , que li ha retret les acusacions d'"ingerència" i polèmiques internes al cos de Mossos que han desencadenat en la decisió d'Elena de cessar el fins ara comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela.

"No hi haurà ingerències polítiques a la policia judicial ia l'operativa de Mossos, i si algú afirma que n'hi ha, n'ha d'acreditar i no només anar-ho verbalitzant repetidament. Però hi ha una segona premissa a la qual no renunciaré: no hi haurà interferències policials en les decisions que corresponen a la dimensió política", ha defensat el conseller.