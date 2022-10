El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha defensat aquest dimecres incloure "mecanismes de garantia del compliment de les inversions" a Catalunya en la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Ho ha dit a la sessió de control al president al ple del Parlament, a dos dies que finalitzi el termini per presentar esmenes a la totalitat al projecte de PGE amb la incògnita de si ERC ho farà o no.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, al ple del Parlament. @ep

Aragonès ha contestat així la pregunta del president de Junts a la Cambra catalana, Albert Batet, que ha acusat el Govern de Pedro Sánchez de tenir un grau de compliment de les inversions a Catalunya "vergonyós" i ha preguntat al president català si considera que els partits independentistes han de facilitar l'aprovació dels PGE, com ha fet ERC els dos darrers anys.

Batet ha defensat que Sánchez "no és de fiar" i que no se li ha de recolzar a canvi de res , per la qual cosa espera que ERC defensi els interessos de Catalunya.

Aragonès no ha detallat la posició d'ERC perquè creu que és una qüestió que afecta els grups parlamentaris i ell parla com a president a la sessió de control, tot i que ha criticat que l'execució de les inversions a Catalunya per part de l'Estat és "de mínims ", cosa que creu que perjudica l'economia catalana.

Així, ha plantejat que els diputats catalans al Congrés, independentment del seu partit, proposin incloure un mecanisme de garantia del compliment de les inversions , com considera que ja existeix a altres comunitats autònomes: “Això deuria existir també a Catalunya i és una de les oportunitats que hi ha al davant per treballar en el marc dels PGE”.

Ha afegit que en la negociació dels comptes s'han de defensar els interessos de Catalunya i que ell és partidari de fer aquesta defensa i assumir totes les responsabilitats “també entrant a confrontar, dialogar i, si és possible, arribar a acords amb qui sigui” .

PRESSUPOSTOS CATALANS



La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach , ha retret Argonès que no s'hagi reunit amb el seu partit a l'octubre per avaluar el compliment del pacte de Pressupostos catalans del 2022, i ha apuntat que hi ha cinc qüestions que encara no s'han executat: el dentista públic, la partida de 80 milions per a salut mental, la internalització del 061, un impost per a aliments ultraprocessats i un altre per a indústries contaminants.

Albiach ha advertit que, si vol aconseguir el suport dels comuns als comptes del 2023, han de complir els acords de l'any passat, " negociar assumint que estan en minoria ", i fer una proposta de Pressupostos d'esquerres.

Aragonès ha mostrat la seva disposició de reunir-se amb els comuns per avaluar el pacte del 2022: "Mirem l'agenda i reunim-nos ja. No hi ha cap problema", i ha assegurat que el grau de compliment d'aquest acord és molt elevat i que encara en queden dos mesos per acabar d'executar-ho.

Després que el Govern hagi endarrerit els terminis de la tramitació dels Pressupostos davant del canvi de l'Executiu després de la sortida de Junts, el president català ha fixat la seva voluntat que el gener del 2023 els nous comptes estiguin operatius.

També ha subratllat que seran uns pressupostos ambiciosos socialment i ambientalment, que serviran per donar resposta a la crisi econòmica, i que ara estan treballant per acabar de definir el projecte en base al que havia elaborat l'exconseller d'Economia Jaume Giró: "No començarem de zero".

CS I PP

El president del PP català, Alejandro Fernández , ha acusat el Govern de tenir una "cultura del no a tot", també amb les energies renovables, mentre que el president li ha contestat que en aquesta legislatura s'han augmentat les instal·lacions d'autoconsum i els megawatts de plantes de renovables, i ha defensat el seu compromís per revertir la tendència dels darrers anys en aquesta qüestió.

Des de Cs, el líder de la formació a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha demanat les actes de la taula de diàleg per conèixer si va pactar amb el president del Govern, Pedro Sánchez, que no portaria al Tribunal Constitucional la llei del català per no aplicar la sentència del 25% de castellà, i Aragonès ha replicat que és un acord públic i ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar la impossibilitat d'executar la sentència.