Que el Baix Llobregat ha estat històricament una de les zones més deixades de la mà d algunes administracions, especialment de la Generalitat de Catalunya, és ben conegut. Els diferents governs de Jordi Pujol consideraven que aquesta comarca, coneguda com el Cinturó Roig, era el gran graner de vots dels partits d'esquerra, especialment feu dels socialistes. Zona on CDC no tenia gaire cosa a fer en la captació de votants, especialment al Baix sud, on gent vinguda de totes les zones d'Espanya ha contribuït a fer gran Catalunya. Cal aclarir que no hi ha un sol Baix, sinó diversos que conformen els 30 municipis que, dividits, o potser units pel riu que dóna nom a la comarca, li atorguen una singularitat especial, encara que les connexions entre elles deixen molt a desitjar. Tot i tot el Baix confereix personalitat als seus gairebé 900.000 habitants. Hi ha un sentiment de pertinença a aquesta part de Catalunya, per molts motius i diferents que no és el tema que ens ocupa en aquest article.

Aquest dimarts, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez (exalcaldessa de Gavà), en la visita a la Fira de la Logística de Sant Boi, anunciava la bona notícia que el Consell de Ministres d'aquest dimarts havia aprovat, per fi, la licitació de les obres de construcció de l'autovia B-25 , que ha de connectar l'A2 entre la Ronda del Litoral i la C-32 entre Sant Boi de Llobregat i Cornellà de Llobregat (Barcelona) amb un cost de 63 milions de euros .Una notícia que era esperada per bona part dels ajuntaments i de la ciutadania que han patit les deficiències durant anys. Aquesta actuació servirà per millorar considerablement les connexions del Baix Llobregat.



El pla previst preveu actuar en 24 estructures: noves construccions, ampliacions, modificacions o substitucions.



Amb aquest projecte ja ferm, la rotonda de la Parellada de Sant Boi, ubicada a la C-245, serà modificada per a tranquil·litat dels centenars de ciutadans que la utilitzen cada dia per desplaçar-se a altres poblacions i que es juguen la vida per accedir-hi a ella. És una gran notícia per a tots els usuaris.



Diuen que la terra tira ia més, coneixedora de les múltiples necessitats de la comarca, la ministra Sánchez ha explicat nous projectes a la xarxa viària del Baix, que seran entre altres les millores de les connexions entre Molins de Rei, Sant Vicenç i Pallejà.



Cal recordar que la setmana passada es va aprovar el contracte del futur Metro del Delta . Aquest projecte permetrà tenir una connexió sostenible que facilitarà les connexions entre Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi.



Raquel Sánchez, una política sabedora de les mancances d'una comarca els habitants de la qual estan patint des de ja fa massa anys.