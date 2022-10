L'acostament dels republicans a altres forces polítiques després de la ruptura amb Junts no està acabant de quallar. El Parlament ha rebutjat aquest dimecres el projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2023-2028, la primera iniciativa que el Govern en solitari d'ERC ha portat al ple després de la sortida de Junts de l'Executiu català. El projecte de llei ha rebut el vot en contra de PSC , ' comuns ', Cs , Vox i PP , l'abstenció de Junts i la CUP i només el vot a favor d'ERC.

La llei, el setè pla d'estadística que tramita el Parlament i que tindria per primera vegada una vigència dels seus anys, pretenia convertir l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en un node d'informació i de recerca científica, atribuïa a l'organisme el disseny d'estàndards a les operacions d'estadística oficial de Catalunya i permetia als òrgans estadístics accedir a arxius administratius i tributaris.



Al seu dia el projecte llei va ser presentat per l'exconseller d'Economia i Hisenda Jaume Giró , però a Junts no han volgut donar suport al dictamen que ells mateixos van dissenyar. Tampoc han votat a favor el PSC, els 'comuns' i la CUP, deixant ERC totalment sol al Parlament i als catalans preguntant-se: '¿Aragonès tindrà prou múscul per sostenir un Govern en solitari?'.

Joan Canadell ( Junts ) ha tornat a recórrer al mateix mantra de sempre i ha assegurat que no hi han votat a favor perquè Aragonès no és prou "independentista". Ha explicat que el seu grup recolza tècnicament la llei, però que no hi han votat a favor ja que creuen que el Govern d'ERC en solitari no l'aplicarà des d'una visió d'Estat perquè, segons ell, no prioritza la independència : “El president ha incomplert el seu acord d'investidura i ens ha enganyat, també a nosaltres com a diputats”.

El PSC ha donat una explicació, almenys, tècnica, per justificar-ne l'abstenció. El socialista Jordi Riba ha justificat la negativa del seu grup assegurant que entitats i agents socials han traslladat als socialistes dubtes sobre aquest pla perquè han detectat "mancances de les dades estadístiques, especialment pel que fa a la dimensió social", i ha demanat que es cobreixin i millorin aquestes mancances.

Els comuns han expressat un perfil més partidista, suggerint que han votat negatiu perquè segueixen dolguts perquè Aragonès no hagi volgut reunir-se amb ells per ficar-los al Govern. Joan Carles Gallego ha sostingut que ningú no qüestiona que cal actualitzar el pla estadístic de Catalunya, però ha advertit que la situació política amb el Govern en solitari influeix en el debat i en el seu vot: "33 no és 80", ha avisat, pel que fa als diputats d'ERC

L?últim soci possible d?ERC, la CUP, s?ha abstingut. La portaveu dels cupaires al Parlament, Eulàlia Reguant , ha assegurat que es tracta d'un projecte llei "poc ambiciós".

Els republicans han quedat totalment commocionats després de fracassar a la votació d'una llei que els seus possibles socis han rebutjat per raons alienes al projecte que s'estava votant. El republicà Lluís Salvadó ha assegurat que la votació d'aquesta llei " frega el surrealisme ", en referència vetllada a Junts, i ha destacat que aquest projecte compta amb un text impecable, al seu parer, ja que no ha comptat amb cap esmena dels grups parlamentaris.

ERC LLANÇA UNA ADVERTÈNCIA A SÁNCHEZ

Els republicans han reaccionat després de veure que s'han quedat sols en la primera votació, mostrant una fragilitat que debilita el lideratge d'Aragonès. I descartant Junts, un partit totalment embogit que ha entrat en una espiral retòrica-independentista que no entenen ni dins de les seves files, han apuntat els seus altres possibles socis, els socialistes i els comuns, llançant una seriosa advertència en clau nacional a la coalició liderada per Pedro Sánchez.

Esquerra Republicana considera que el PSOE segueix "molt lluny" de complir els compromisos que exigeixen els republicans per a un acord sobre els Pressupostos Generals de 2023 , tot i que ja només resten 48 hores perquè els grups parlamentaris registrin o no esmenes de totalitat contra el projecte pressupostari.

Fonts d'ERC asseguren que, tot i que hi ha hagut contactes entre les dues parts, les espases segueix enlaire i encara no es pot descartar la presentació d'una esmena a la totalitat.

El mateix portaveu d'ERC, Gabriel Rufián , ha deixat clar a la xarxa social Twitter que no es pot parlar d'un desbloqueig i que no admetran "pressions" en forma de "filtracions" des de Moncloa. "El PSOE avui continua sense complir amb els seus propis compromisos", ha escrit.