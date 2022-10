Els dirigents, en una reunió anterior. Foto: Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez , es reunirà aquest dijous 20 d'octubre a Brussel·les amb el president francès, Emmanuel Macron , i el primer ministre portuguès, António Costa , per parlar del Midcat abans del Consell Europeu, en què la crisi energètica serà el tema central, segons han informat aquest dimecres fonts governamentals.

Va ser Macron qui el 7 d'octubre passat, al final del consell europeu informal a Praga, va anunciar una reunió a tres per parlar del Midcat a París. Tot i això, atès que els tres líders coincidirien a Brussel·les s'ha considerat que era millor que se celebrés a la capital europea, han precisat les fonts.

La reunió, en què els tres mandataris estaran acompanyats pels seus ministres d'Energia, ha estat una iniciativa de Macron, cosa que el Govern espanyol considera positiu i un bon senyal que hi ha voluntat per avançar.

Les fonts consultades per Europa Press han confiat que la cita serveixi per aclarir els dubtes que té França sobre aquest projecte, que és bo per a Europa però també per al país gal i que té perspectives de futur en relació amb l'hidrogen verd, més enllà de l'ús inicial que es pugui fer per transportar gas des de la península Ibèrica, i convèncer-los de la posada en marxa.

El president francès va dir a Praga que juntament amb Sánchez i Costa trobaria "acords molt pragmàtics a tres, perquè és així com es fan les coses que es fan bé, a l'europea".

Tot i això, ha tornat a qüestionar la idoneïtat del Midcat per resoldre l'actual crisi energètica, ja que es tracta d'un projecte que "creua els Pirineus per una zona protegida" i per tant no seria la millor opció ni "coherent" amb l'agenda climàtica i de protecció de la biodiversitat.

SÁNCHEZ CONFIA A L'ACORD



"Jo crec que d'una manera o altra, abans que després, arribarem a un acord que aconsegueixi casar totes les sensibilitats i totes les preocupacions que en aquest cas té França", ha manifestat llavors Sánchez, esperançat amb el fet de que Macron s'avingués a una trobada a tres amb Costa, que també defensa seguir endavant amb el Midcat.

El president acudirà a aquesta reunió amb esperit constructiu, com ha estat mantenint durant tot aquest temps en què s'ha estat debatent sobre reprendre el projecte d'interconnexió entre Espanya i França per Catalunya, han indicat des de Moncloa, insistint en la viabilitat del projecte.

El Govern ha tractat en els últims mesos de refutar els dubtes expressats per França, en particular per Macron, i ha assegurat que, si hi ha llum verda, Espanya podria completar la part que queda per construir fins a la frontera en un termini de vuit mesos .

Un dels últims arguments plantejats pel president francès, que també va verbalitzar a Praga, va ser assegurar que "és més aviat França qui està exportant gas a Espanya". Alhora, ha sostingut que les connexions existents s'estan fent servir només al "50 o 60%" de la seva capacitat per la qual cosa no estan sobreexplotades, dades que l'Executiu va refutar immediatament.

Espanya compta en aquesta 'croada', a més de amb el suport de Portugal, amb el suport d'Alemanya, el canceller del qual, Olaf Scholz, l'ha verbalitzat en repetides ocasions.

De fet, els tres líders (tots socialdemòcrates) van tornar a escenificar la seva unitat divendres passat amb una trobada a Berlín en què van reafirmar "la gran importància d'accelerar la construcció d'interconnectors energètics dins de la UE, incloent-hi corredors de gas aptes per transportar hidrogen renovable".

EL PLA B NO ES DESCARTA



D'altra banda, el Govern segueix tenint sobre la taula el que Sánchez va definir a finals d'agost com el seu 'pla B', la construcció d'un gasoducte amb Itàlia per Liorna, en cas que finalment el Midcat no aconsegueixi 'llum verda' de França.

En aquest sentit, les fonts governamentals han puntualitzat que es tracta d'una infraestructura d'Estat i que per tant transcendeix els governs ia qui estigui al capdavant, en referència al fet que a Itàlia hi haurà pròximament nou executiu amb la líder ultradretana, Giorgia Meloni, al capdavant.