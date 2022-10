Serà el primer president de la Generalitat rebut per comissaris europeus des de Mas el 2015. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , farà a partir d'aquest dijous un viatge institucional a Brussel·les , on es reunirà amb dos comissaris europeus per consumar el desglaç de les relacions amb la Comissió Europea després de diversos anys de suspensió dels vincles institucionals a arrel del procés independentista.

En el viatge, que durarà fins divendres, mantindrà una trobada amb el comissari de Justícia, Didier Reynders , i una altra amb el comissari de Mercat Interior, Thierry Breton , de manera que Aragonès es convertirà en el primer president català a ser rebut per membres de la Comissió Europea des d' Artur Mas el 2015.

Aquest dimecres a la sessió de control al Govern al ple del Parlament, Aragonès ha reivindicat que "Catalunya torna a ser a Europa, torna a ser present a les institucions europees", i ha celebrat que s'han reprès les relacions del Govern amb la Comissió.

De fet, ha assenyalat que un dels seus objectius des que va arribar a la Presidència de la Generalitat ha estat "recuperar les relacions directes amb les institucions europees", i per això creu que aquestes reunions a Brussel·les són un nou pas en aquesta direcció.

El cap de l'Executiu viatjarà a Brussel·les aquest dijous al matí i la primera parada serà una visita a la delegació de la Generalitat a la capital belga, amb la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, que precisament va encapçalar aquesta delegació entre 2018 i 2021, quan va residir a Bèlgica per evitar comparèixer davant el Tribunal Suprem després de la declaració d'independència del 2017.

CAS PEGASUS



Amb Serret, dijous a les 15.00 Aragonès es reunirà amb Reynders a l'edifici Berlaymont, la seu de la CE, en una trobada en què el president preveu abordar els casos de ciberespionatge amb el programa Pegasus i explicar-li el seu cas, ja que el mateix president va ser un dels afectats per la infiltració d'aquest programari al telèfon mòbil.

També us mostrarà la vostra disposició a col·laborar per eradicar l'ús d'aquestes pràctiques, després que fa tres setmanes Reynders va demanar a Espanya aportar informació detallada i per escrit sobre el possible ús del programa Pegasus des de les institucions de l'Estat.

Divendres a les 10.00, acompanyat de la consellera d'Economia, Natàlia Mas, Aragonès mantindrà una trobada amb Breton per explorar la contribució que pot fer Catalunya al repte d'avançar a la sobirania digital i energètica de la UE en projectes com el disseny i la creació del xip europeu i la seva aposta per l'hidrogen verd.

COINCIDEIX AMB PERE SÁNCHEZ A BRUSSEL·LES



El viatge d'Aragonès a Brussel·les coincidirà amb el Consell europeu que també reunirà a la capital belga els caps d'Estat i de Govern de la UE, inclòs el president del Govern, Pedro Sánchez, amb una agenda centrada en la urgència de reformar el mercat energètic i prendre mesures per contenir la factura de la llum, així com el suport a Ucraïna davant de la invasió russa.

Tot i això, no està previst que el president de la Generalitat es vegi amb Sánchez en la seva visita a Brussel·les ni amb l'expresident del Govern Carles Puigdemont, que resideix a la capital belga des del 2017.

SENSE REUNIONS DURANT 7 ANYS



L'última vegada que un president de la Generalitat va ser rebut a Brussel·les per membres de la Comissió Europea va ser el 2015, quan Mas es va reunir amb la comissària de Transport, Violeta Bulc , pocs mesos abans de les eleccions catalanes que van donar pas a la legislatura del 1-O.

Des d'aquella trobada, arran del procés independentista va començar una etapa de distanciament de les relacions entre la Generalitat i la Comissió Europea, que fins aleshores havien mantingut uns lligams estrets.

De fet, el 2011 Mas es va arribar a reunir amb el llavors president de la Comissió Europea, José Manuel Durao Barroso , però els anys posteriors i amb el gir cap a l'independentisme les relacions entre les dues institucions es van anar diluint.

Així, ni el Govern de Carles Puigdemont ni el de Quim Torra van mantenir reunions amb membres de la Comissió Europea en els moments de més tensió del procés independentista.

RESTABLIMENT DE RELACIONS



Tot i això, en aquesta legislatura s'han començat a restablir les relacions i la primera reunió bilateral formal va arribar el juny d'aquest any, quan el vicepresident de la Comissió, Margaritis Schinas , va ser rebut per Aragonès al Palau de la Generalitat .

El primer pas per a aquest desglaç dels vincles amb la UE el va fer la llavors consellera d' Acció Exterior , Victòria Alsina , que al gener va mantenir una trobada amb la comissària de Cohesió i Reformes , Elisa Ferreira , encara que també hi van participar representants de les Balears i de la regió francesa d'Occitània.

Més tard, al maig, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen , va visitar Barcelona al Reunió Cercle d'Economia , on va conversar amb Pere Aragonès i Pedro Sánchez, i el cap de l'Executiu català també va coincidir amb la comissària d'Innovació, Investigació, Cultura, Educació i Joventut , Mariya Gabriel, en la visita al Supercomputing Center de Barcelona.