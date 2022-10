El president d'Acciona, José Manuel Entrecanales, davant de la junta d'accionistes telemàtica del grup/@EP

El document trobat a casa de l'exsecretari de Finances del PSPV-PSOE José María Cataluña , en què aparentment es descriu un repartiment de percentatges en una UTE entre Acciona i Construcciones Luján i es relaten dues factures, una A i una altra B, ha portat a els investigadors del cas Azud a obrir una peça separada per possibles suborns en obres públiques sota el nom operació Zagreo que està sota secret de sumari.

La referència al cobrament de factures amb "condició d'adjudicació" han portat els investigadors a estirar el fil per haver-se comès un presumpte delicte de suborn , del qual seria beneficiària la caixa B del PSOE a canvi de la concessió d'obres públiques encara que no es descarta que el mateix Catalunya pogués lucrar-se personalment.



L'existència de campanyes de publicitat els anys electorals 2007 i 2008 afavorides pel Govern i pagades per contractistes d'Aquamed va aparèixer al sumari que segueix obert a l'Audiència Nacional sobre una altra possible xarxa de cobrament de comissions d'obres de l'empresa estatal, a aquest cas vinculada a l'etapa del Partit Popular a la Moncloa i amb Miguel Arias Cañete com a ministre d'Agricultura .

Aquesta causa, amb una instrucció pendent de tancament, té la lupa posada en què va ser el seu director general, Arcadio Mateo . Durant la instrucció, la UCO va elaborar un informe en què assenyalava l'existència de campanyes a l'etapa socialista finançades per contractistes d'obres com Acciona. 1,5 milions d?euros per un pla de difusió elaborat per la publicista Bassat.

L'operació Zagreo, roman secreta i no han transcendit fins ara altres proves o documents que abonin l'existència de suborns o 'mossegades', encara que fonts de la investigació assenyalaven que els registres efectuats dimarts estan molt focalitzats en tres o quatre contractacions de les quals s'han trobat correus i missatges sobre presumptes comissions pagades per contractistes a canvi d'adjudicacions públiques.