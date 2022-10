L' exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, va deixar de militar al PDeCAT "fa unes setmanes" amb una carta adreçada al president de la formació, David Bonvehí , han informat fonts coneixedores a Europa Press .

Trias s'ha perfilat com un dels candidats a ser l'alcaldable a la ciutat per part de Junts per Catalunya , si bé no ha confirmat la seva intenció de presentar-se, que va situar a mitjans d'octubre.

De totes maneres, segons ha avançat El País, el PDeCAT concorrerà a les eleccions municipals del 2023 a l'Ajuntament de Barcelona i manté els drets electorals per a aquests comicis.