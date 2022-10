Foto: Europa Press

Però finalment la gira de Pedro Sánchez per Espanya per "trepitjar el carrer" s'ha frenat en sec després de les nombroses esbroncades en els actes amb la gent.

S'havien anunciat 30 actes programats fins al desembre a tot Espanya. El 3 de setembre passat, Pedro Sánchez va celebrar una assemblea oberta a Sevilla amb el seu alcalde, Antonio Muñoz. I malgrat que l'organització de l'acte havia seleccionat minuciosament les persones que podien formular preguntes a Sánchez, no van poder evitar l'esbroncada que va rebre el president en arribar a l'acte.



El 9 de setembre es va repetir el format a Toledo, amb la seva alcaldessa, Milagros Tolón. Però allà, vist el fracàs collit a Sevilla i les perspectives de noves esbroncades que van comunicar les autoritats socialistes locals, l'organització va suprimir el passeig per la ciutat i les preguntes que afiliats i militants podien fer al president. L?ordre d?aquesta supressió va arribar de Ferraz poc abans de celebrar-se l?acte.

A més, segons fonts del PSOE, barons com Emiliano García-Page , Guillermo Fernández Vara , Ximo Puig o Javier Lambán han traslladat a Ferraz la seva petició que Sánchez “tingui la mínima participació possible” als seus territoris. Atès que la majoria no sol rebre esbroncades si no els acompanya als actes el president del Govern. Davant la imminent arribada de les urnes tots busquen neutralitzar els efectes adversos del malestar dels ciutadans amb la gestió del Govern de Pedro Sánchez. I ja estan planificant campanyes amb un enfocament molt personal, en què, en general, després de la garrotada de les andaluses, es parlarà molt d'Espanya i no s'estalviaran crítiques a Bildu oa ERC.

LA SEC CANVIA LA PROXIMITAT PELS VIATGES INTERNACIONALS

Davant d'aquesta situació, la Secretària d'Estat de Comunicació (SE) ha decidit fer un gir a la seva estratègia. després d'aquest estrepitós fracàs d'acostar el president a la gent i se centrarà a reforçar el seu perfil internacional.

Presidència concedirà una gran importància al congrés de la Internacional Socialista (IS), que se celebrarà a Madrid del 24 al 27 de novembre ja que és previsible que Pedro Sánchez sigui el nou líder i que ja planeja el rellançament de la institució, que mai no ha dirigit un espanyol.