El president del Govern, Pedro Sánchez, el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre portuguès, Antonio Costa

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que ha arribat a un acord amb el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre portuguès, Antonio Costa, per substituir el gasoducte Midcat per un nou "corredor d'energia verda" que unirà Barcelona amb Marsella.

Així ho han acordat a la trobada mantinguda a Brussel·les per intentar desbloquejar el projecte de gasoducte entre Espanya i França per Catalunya, al qual s'oposava França.

El president ha indicat que els tres líders es tornaran a reunir amb motiu de la cimera del Med9 el proper 9 de desembre a Alacant per "concretar els aspectes que tinguin a veure amb terminis d'execució i el cost del projecte".

Sánchez, Macron i Costa s'han reunit a la seu de la Representació Permanent de França davant la UE. La trobada, que ha començat amb mitja hora de retard perquè el mandatari francès ha arribat tard, s'ha prolongat una hora i tots tres han estat acompanyats pels seus ministres d'Energia, en el cas espanyol per la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

La reunió, anunciada per Macron el 7 d'octubre passat a Praga, s'havia de celebrar inicialment la setmana passada a París, però finalment es va optar per mantenir-la abans del Consell Europeu d'aquest dijous i divendres a Brussel·les, on la crisi energètica i les mesures per fer-hi front tornarà a ser el tema central.