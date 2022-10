La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras , i el portaveu del partit al Senat, Josep Lluís Cleries , han anunciat aquest dijous que presentaran una esmena a la totalitat al projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) , i han demanat que la resta de partits polítics catalans donin suport a aquesta esmena.

La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, i el portaveu del partit al Senat, Josep Lluís Cleries, en roda de premsa

Així ho han anunciat en una roda de premsa des de la seu de Junts a Barcelona, a un dia que expiri el termini per presentar esmenes a la totalitat al PGE a la Cambra baixa, i s'obrirà un període per presentar esmenes parcials.

Nogueras ha afirmat que "no es pot normalitzar que l'Estat espanyol no pagui mai" , i ha acusat l'Executiu central de menystenir Catalunya, ja que considera que els comptes no s'executen després d'aprovar-se.

"De manera sistemàtica a l'Estat espanyol s'han anat aprovant uns Pressupostos que no es compleixen. Els diners no arriben a Catalunya i algú ha de dir prou", ha subratllat, i ha criticat que no hi hagi un mecanisme que garanteixi l'execució dels Comptes un cop s'aproven.

"NO ES POT DONAR ESTABILITAT"



Nogueras considera que "no es pot continuar donant estabilitat, i menys a canvi de res, un Govern que no compleix mai amb Catalunya", en referència vetllada a ERC, que l'any passat va acabar aprovant els comptes del Govern de Pedro Sánchez.

" En política cal ser útil, no important. Alguns prefereixen la catifa vermella a sortir de la seva zona de confort ", ha sostingut la portaveu de Junts a la Cambra baixa, que ha insistit que ser útil és no permetre l'aprovació d'uns pressupostos que després no s'executen, segons ella.

Ha afirmat que el 2021 els PGE a Catalunya "es van executar en un 35,9%, mentre que a Madrid en un 184%", i ha afegit que aquestes dades estan empitjorant el 2022, quan ha assegurat que de cada 100 euros pressupostats per a Catalunya , n'han arribat 16, segons les seves xifres.

Per part seva, Cleries ha assegurat que el millor que podria fer el president del Govern, Pedro Sánchez, amb els PGE "és agafar-los i refer-los" , ja que considera que la previsió de creixement de l'Executiu central per al 2023 (2,1%) no correspon a la del Fons Monetari Internacional (FMI), que ha concretat que és de l'1,2%.

"Els que aproven els Pressupostos del PSOE any rere any vol dir que han prioritzat el seu pacte amb Espanya al seu pacte amb Catalunya", ha afirmat el portaveu de Junts al Senat, novament en referència vetllada als republicans, i ha assenyalat que això mateix també s'ha vist en la crisi del Govern.

"MATEIX TEATRE"



Ha augurat que aquest any tornarà a passar el mateix que l'anterior: "Tornarem a viure el mateix teatre, molta comèdia al començament, però sabem el final", i ha acusat ERC de ser còmplice de la no execució dels PGE, al permetre'n l'aprovació.

Preguntats per si han tingut converses amb ERC per parlar sobre els PGE, Nogueras ha respost que no i que l'únic que saben dels republicans és pels mitjans de comunicació, i ha desvinculat el que passi amb els PGE amb allò que pugui passar amb els pressupostos de la Generalitat.

Sobre les negociacions per reformar el delicte de sedició, la portaveu ha explicat que no hi ha novetats: “Veurem què passa, nosaltres sempre hem dit de derogar el delicte. Mai acceptarem que el que vam fer el 2017 mereix cap mena de pena de presó, ni un mes ni deu anys”.