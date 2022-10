El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha reunit aquest dijous amb el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, a Brussel·les i li ha traslladat la seva "preocupació" pel cas d'espionatge a líders independentistes amb el programa Pegasus, del qual el propi cap de l'Executiu va ser un dels afectats.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, a Brussel·les després de reunir-se amb el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders.

La reunió, en què també ha participat la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret , ha començat cap a les 15.00 a la seu de la Comissió, l'edifici Berlaymont, i ha servit per certificar el desglaç de la relació de la Generalitat amb la Comissió Europea, ja que és la primera vegada des del 2015 que un president català és rebut per Brussel·les.

Aragonès ha explicat que a la trobada ha traslladat a Reynders la seva preocupació per l'espionatge a líders independentistes amb el programa Pegasus, del qual el mateix president va ser un dels afectats: "Vam dir que per a nosaltres la carpeta de l'assumpte Pegasus, que ha afectat desenes de persones a Catalunya, no estava tancada i no està tancada”.

Davant el comissari de Justícia, ha defensat que aquests casos d'espionatge "no són admissibles en democràcia" i ha apostat per treballar al màxim i des de totes les institucions per protegir els drets fonamentals de la ciutadania, com el de la privadesa i el de la intimitat, que, al seu parer, no estan garantits a Espanya.

El cap de l'Executiu català ha agraït a Reynders que el rebi a Brussel·les, especialment per abordar una qüestió com l'espionatge a líders independentistes, que afecta l'Estat.

Quan va transcendir el cas Pegasus Aragonès ja va intercanviar cartes amb Reynders sobre l'assumpte i la reunió ja estava agendada des de feia mesos, i per això ha celebrat que ara hagi pogut traslladar "de primera mà" aquesta qüestió.

Segons el president, ha constatat que a la Comissió Europea aquest assumpte "genera interès", que comparteixen la preocupació pel ciberespionatge a dirigents polítics i estan esperant que el Govern de Pedro Sánchez conteste al requeriment d'informació fet per Reynders sobre el cas Pegasus.

RESTABLIMENT DE RELACIONS



Aragonès ha valorat positivament que s'hagin restablert les relacions institucionals entre la Generalitat i la Comissió Europea, ja que és la primera vegada que un president català és rebut per Brussel·les des d'Artur Mas el 2015 , quan va mantenir una trobada amb la comissària de Transport, Violeta Bulc, pocs mesos abans de les eleccions catalanes que van fer pas a la legislatura de l'1-O.

Des d'aquella trobada, arran del procés independentista va començar una etapa de distanciament de les relacions entre la Generalitat i la Comissió Europea, que fins aleshores havien mantingut uns lligams estrets, però en els darrers mesos s'han reprès amb Aragonès a la Presidència i amb la aposta pel diàleg amb el Govern, que el Govern sempre reivindica que facilita que se'ls escolti a Europa.

El president ja va rebre el maig al Palau de la Generalitat el vicepresident de la Comissió, Margaritis Schinas, i abans tant Aragonès com altres consellers del Govern havien coincidit amb comissaris europeus en actes a Barcelona.

Així, el cap de l'Executiu ha celebrat que "es recuperin unes relacions normalitzades", sobretot en un moment en què, per ell, les institucions europees han guanyat protagonisme des de la pandèmia i la guerra d'Ucraïna.

Considera que Catalunya és un territori "profundament compromès amb les institucions comunitàries i amb el procés de construcció europeu" , i per això veu fonamental la cooperació amb la UE.

CATALÀ



A la reunió amb Reynders, també han abordat la qüestió del català, després que Cs hagi demanat diverses vegades al comissari actuar davant del que ells veuen un incompliment de la sentència del 25% del castellà a Catalunya.

Aragonès li ha traslladat que totes les accions que s'han fet sobre aquesta qüestió i la nova normativa aprovada sobre el català està feta d'acord amb la legislació, ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar la impossibilitat d'executar la sentència del 25% i li ha explicat el model d'escola catalana.