El president del Govern, Pedro Sánchez, el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre portuguès, Antonio Costa

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha anunciat que ha arribat a un acord amb el president francès, Emmanuel Macron , i el primer ministre portuguès, Antonio Costa , per substituir el gasoducte Midcat per un nou "corredor d'energia verda" que unirà Barcelona amb Marsella. Així ho han acordat a la trobada mantinguda a Brussel·les per intentar desbloquejar el projecte de gasoducte entre Espanya i França per Catalunya, al qual s'oposava França.

Tot i això, el projecte recolzat pels tres líders és un gasoducte que va de Catalunya a França, per la qual cosa es pot dir que més que enterrar el projecte del Midcat, l'han renovat . "Hem aconseguit un acord polític conjunt que, en certa manera, és l'abandonament de l'històric MidCat, un projecte gasístic a través dels Pirineus, per afavorir un projecte on treballarem les properes setmanes de manera molt intensa per treure de l'aïllament la península Ibèrica i construir un corredor entre Portugal, Espanya i França", ha proclamat Macron en arribar a la reunió de caps d'Estat i de Govern de la UE a Brussel·les, després de la trilateral amb els seus col·legues espanyol i portuguès.

Així, el president francès s'ha intentat marcar una mica per enfortir el seu lideratge, no accedint a fer el projecte del gasoducte que tant anhelava Alemanya. Però el moviment de Macron amaga, en el fons, una clara rectificació , i permetrà que finalment un gasoducte una al seu país amb la península ibèrica.

Els que sí que han marcat una mica a la reunió són Antonio Costa, el president de Portugal, i Pedro Sánchez, el primer ministre espanyol, que han aconseguit assolir l'objectiu que buscaven a través d'una operació estètica, un canvi de nom .

La nova canonada marítima entre Barcelona i Marsella està concebuda per transportar hidrogen verd i altres energies renovables, però inicialment servirà com a conducte per al flux de gas durant un període de transició. Per això, el nou projecte recolzat per Macron és realment un gasoducte. És a dir, el Midcat però passant per altra banda.

El comunicat conjunt publicat després del pacte, que bateja el nou projecte BarMar , aclareix que serà una infraestructura per a hidrogen que haurà d'estar "tècnicament adaptada" per transportar altres gasos renovables i "una proporció limitada de gas natural com a font d'energia temporal i transitòria" .

UN ÈXIT PER A SÁNCHEZ

Sánchez ha destacat que l'entesa arriba després de "molts mesos de treball" i que permetrà "accelerar" el procés d'interconnexió de la Península ibèrica amb el conjunt de la Unió Europea, mitjançant un pacte "europeista i solidari" i de "transició ecològica" .

Així, ha agraït a Costa ia Macron la seva "voluntat política" per arribar a aquest acord que enterra definitivament el projecte del MidCat al qual França es negava de ple perquè considera que no era útil en la situació actual i que podria posar en risc zones protegides pel traçat.

El president del Govern ha defensat que el nou projecte respecta tres premisses amb les aspiracions espanyoles , la primera que el nou corredor serà "coherent" amb la transició ecològica perquè permetrà el flux d'hidrogen verd.

La segona condició, ha dit Sánchez, era que Espanya, que és un dels països amb més capacitat de regasificació, pogués respondre a la "demanda de solidaritat" d'altres països de la UE que necessiten alternatives al "xantatge rus".

El tercer eix, ha completat, és que es tracta d'un projecte amb "aproximació dual" perquè a més d'interconnectar fonts d'energia com l'hidrogen verd, el gas i les renovables, "impulsarà les interconnexions elèctriques".

CATALUNYA SALE REFORÇADA

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha celebrat aquest dijous l'acord aconseguit. “ Marca Catalunya i Barcelona com un punt neuràlgic de la nova estructura energètica europea ”.

Aragonès ha defensat que el nou projecte reforça el paper de Catalunya "al nou mapa energètic europeu" i segueix l'aposta que des de la Generalitat s'ha fet per l'hidrogen verd com a energia renovable.

En aquest sentit, ha recordat que Catalunya està impulsant el projecte Vall d´Hidrogen verd a Tarragona vinculat als fons europeus Next Generation, així que considera que el nou corredor entre Barcelona i Marsella "reforça l'aposta del Govern perquè el model energètic del futur descansi en bona part en la "importància de la producció" d'aquest gas.