Aquí Departament a Departament així queden les conselleries catalanes de la Generalitat de Catalunya:



1.- Departament de la Presidència

Lauravilagra

Consellera: Laura Vilagrà (continua al càrrec)

Director general d’Afers Religiosos: Carles Armengol (substitueix Yvonne Griley)

Directora general de Difusió: Eva Pomares (substitueix Jofre Llombart)

2.- Departament de Territori

Julifernandez



Conseller: Juli Fernández (substitueix Jordi Puigneró)

Secretari general: Joan Jaume (substitueix Ricard Font)

Secretari de Mobilitat i Logística: Marc Sanglas (substitueix Isidre Favín, fins ara era director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic al Departament d’Acció Climàtica)

Director d’Estratègia Territorial: Joan Masferrer (substitueix Anna Maria Seijas)

3.- Departament d’Economia i Hisenda

Nataliamas



Consellera: Natàlia Mas (substitueix Jaume Giró, fins ara era directora general d’Indústria)

Secretari general: Josep Maria Vilarrúbia (substitueix Jordi Cabrafiga)

Director general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya: Josep Maria Aguirre (substitueix Josep Solà)

4.- Departament d’Acció Exterior i Transparència

Meritxell Serret



Consellera: Meritxell Serret (substitueix Victòria Alsina)

Secretari general: Bernat Costas (substitueix Lluís Baulenas, fins ara era director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament)

Secretari d’Acció Exterior del Govern: Miquel Royo (subtitueix Gerard Figueras)

Director general de la Catalunya Exterior: Rafel Caballeira (substitueix Laura Costa)

Directora general de Cooperació al Desenvolupament: Yoya Alcoceba (substitueix Josep Desquens)

Directora general de l’Acció Exterior: Anna Dotor (substitueix Montserrat Vilalta, fins ara era cap del Servei de Relacions Bilaterals d’Acció Exterior)



5.- Departament d’Educació

Gonzalezcambrany



Conseller: Josep González Cambray (continua al càrrec)

Directora de Serveis: Blanca de Gispert (substitueix Iolanda M. Aguilar Juncosa)

6.- Departament de Recerca i Universitats

Joaquimnadal



Consellera: Joaquim Nadal (substitueix Gemma Geis)

Secretari general de Recerca i Universitats: Joaquim Nin (substitueix Esther Morales)

7.- Departament de Salut

Manelbalcells



Conseller: Manel Balcells (substitueix Josep Maria Argimon)

Secretària d’Atenció Sanitària i Participació: Carme Bertral (substitueix Meritxell Budó)

Director del Servei Català de la Salut (CatSalut): Ramon Canal (substitueix Gemma Craywinckel)

8.- Departament d’Interior

Joanignacielena



Conseller: Joan Ignasi Elena (continua al càrrec)

Secretari general: Tamara Garcia (substitueix Oriol Amorós)

Directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya: Marta Roca (substitueix Tamara Garcia)

Directora general de Protecció Civil: Marta Cassany (substitueix Mercè Salvat)

9.- Departament de Drets Socials

Carlescampuzano



Consellera: Carles Campuzano (substitueix Violant Cervera)

Secretari general: Oriol Amorós (substitueix Dolors Rusinés, fins ara era secretari general d’Interior)

10.- Departament de Cultura

Nataliagarriga



Consellera: Natàlia Garriga (continua al càrrec)

Director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA): Joan Torrent (substitueix Sílvia Muñoz d’Imbert, fins ara n’era director suplent)

11.- Departament de Justícia, Drets i Memòria

Gemmaubasart



Consellera: Gemma Ubasart (substitueix Lourdes Ciuró)

Secretari general: Jordi Martinoy (substitueix Joaquim Clavaguera, fins ara era director dels Serveis Territorials d’Interior a Girona)

Secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima: Amand Calderó (substitueix Sergi Blàzquez, va ostentar el càrrec fins la seva dimissió l’any passat)

Secretària per a l’Administració de Justícia: Iolanda Aguilar (substitueix Eusebi Campdepadrós, fins ara era directora de Serveis d’Educació)

12.- Departaments sense canvis: Ara com ara, no hi ha hagut cap canvi al Departament d’Igualtat i Feminismes, ni tampoc al Departament d’Empresa i Treball i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.