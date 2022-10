El president del Govern, Pedro Sánchez

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha tornat a afirmar aquest divendres que no compta amb prou suports parlamentaris per emprendre la reforma del delicte de sedició, que ERC posa com a condició per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Sobre això ha assenyalat que la seva posició és coneguda, i que considera que Espanya té un Codi Penal que en alguns delictes "no és homologable" altres democràcies europees. "No és una cosa que digui la política, ho diuen els mateixos penalistes", ha afirmat en una roda de premsa posterior a la reunió del Consell Europeu.

Així, ha assenyalat que això "no pot ser un exercici de teoria sinó que s'ha de forjar a les Corts i per tant necessiten suports. "A hores d'ara no sembla que els tinguem", ha traslladat, abans d'assegurar que si aquesta majoria parlamentària "es produeix", el Govern complirà aquest compromís.

EL DESVINCULA DE LA NEGOCIACIÓ DELS PGE



A més, ha volgut separar aquesta reforma de l'aprovació dels PGE en assenyalar que "no té res a veure una cosa amb l'altra" i que els comptes són necessaris per donar una resposta a la crisi i al desafiament llançat pel president de Rússia Vladimir Putin.

El cap de l'Executiu ha fet aquestes declaracions després que ERC anunciés que no presentarà esmena a la totalitat al projecte de pressupostos --igual que Bildu i PNB-- cosa que permet que segueixi avançant el tràmit parlamentari.

Sobre aquest mateix assumpte, la ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, ha respost aquest mateix matí a la petició d'ERC de reformar el delicte de sedició per donar suport al Pressupost, que d'aquesta qüestió en podran parlar "després" , en un altre moment, però que ara la "prioritat" és la protecció de les classes mitjanes i treballadores als Pressupostos Generals de l'Estat.

Durant la visita a l'ajuntament d'Arganda, acompanyada del secretari general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, la Portaveu de l'Executiu ha recordat a ERC que als comptes públics per al 2023 hi ha "arguments suficients" perquè els doni suport.

En aquest sentit, ha recordat que el Govern de Pedro Sánchez és dialogant i ha propiciat avenços sense precedents en la normalització de la situació a Catalunya gràcies a l'esforç de tots, també de la Generalitat i d'ERC.