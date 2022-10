El president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la reunió del Consell Executiu.

La Generalitat està preparant una actualització del salari mínim de referència català (SMR) a més de 1.300 euros mensuals, davant la proposta de 1.239,5 euros presentada el desembre del 2019, segons han explicat fonts coneixedores.

La Conselleria d'Economia i Hisenda va elaborar l'SMR pel nivell superior de preus i salaris de Catalunya en comparació de la mitjana estatal, quan el Salari Mínim Interprofessional (SMI) era de 900 euros i representava un 39% del salari mitjà català.

La idea del Govern, com va explicar el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, era que aquesta proposta fos l'inici d'un procés que havia de passar per l'anàlisi dels agents econòmics i socials per després pactar-hi.

De fet, com que la Generalitat no pot fixar per llei la seva implementació, la Conselleria d'Economia i Hisenda, aleshores dirigida per l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar impulsar l'SMR a través de la negociació col·lectiva, la contractació pública i la política salarial de la Generalitat.

L'SMR es va establir ajustant-se a les recomanacions del Parlament, el Parlament Europeu i el Comitè Europeu, i havia de representar com a mínim el 60% de la mitjana o mitjana salarial de Catalunya “per garantir un salari digne i limitar les disparitats salarials”.

AGENTS SOCIALS



Aquest mes dagost, els secretaris generals de CC.OO. i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, van demanar que s'estableixi als convenis col·lectius que el salari mínim català equivalgui al 60% del salari mitjà de Catalunya, i sigui, per tant, de 1.250 euros mensuals amb 14 pagues anuals.

El desembre del 2019, Pimec va advertir que l'establiment d'un salari mínim per a Catalunya d'uns 1.200 euros podria llastar la competitivitat de la comunitat : "S'ha de mirar amb serietat i responsabilitat. D'entrada, ens preocupa aquesta possibilitat", va dir l'ara expresident de la patronal Josep González.

Per part seva, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, aquell mateix mes ha assenyalat que la Generalitat no té competències per plantejar un SMI per a Catalunya.

CAMBRA DE BARCELONA



A mitjans del 2020, la Cambra de Comerç de Barcelona va proposar un Salari Mínim de Referència (SMR) català d'entre 1.000 i 1.100 euros bruts en 14 pagues, per sota del plantejat pel Govern (1.239,5 euros), i per sobre del SMI de llavors (950 euros).

La corporació va defensar que el Govern, que no té competències per impulsar aquest salari mínim de referència per a Catalunya superior a l'SMI fixat pel Govern, influeixi a nivell estatal defensant que aquesta quantitat s'ha de diferenciar per comunitats autònomes.

Per a la Cambra, els sindicats i les patronals havien d'acordar aquesta pujada de l'SMR, i va defensar que l'Executiu català sí que pot incidir en aquesta qüestió a través del sector públic, amb els empleats públics de la Generalitat i institucions locals.