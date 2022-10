La ministra de Drets Socials, Ione Belarra

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha felicitat aquest divendres la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra , després d'haver donat a llum el seu segon fill a l'Hospital Infanta Leonor de Vallecas.

“ Moltes felicitats, Ione Belarra. Una abraçada a aquesta família que segueix creixent ”, ha escrit el cap de l'Executiu en un missatge publicat a la xarxa social Twitter, que ha replicat a Instagram, on Belarra va anunciar el naixement.

La líder de Podem també ha rebut felicitacions a Instagram d'altres companys del Consell de Ministres i polítics. "¡Enhorabona, Ione! Gaudiu d'un remolí més a la família", ha assenyalat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños , mentre que la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , ha donat la benvinguda al fill de Belarra a xarxes socials. "Benvingut, estimat nebot. La família creix. Ens trobaràs feliços i baralles perquè visqueu en un món que mereixi molt la pena", ha afegit la titular d'Igualtat, Irene Montero .

Ione Belarra ha donat les gràcies als professionals de la sanitat pública on ha estat atesa tant durant l'embaràs com al moment del part. En concret, agraeix la feina de l'Hospital Ramon i Cajal, on n'han fet el seguiment, i de l'Hospital Infanta Leonor de Vallecas, on ha donat a llum.

"Hem tingut l'enorme sort de ser atesos per les i els grans professionals de la sanitat pública, el tresor més gran d'un país. Vull donar les gràcies de tot cor a l'equip de l'Hospital Ramon i Cajal que m'ha acompanyat en el seguiment de l'embaràs ia l'equip de l'Hospital Infanta Leonor de Vallecas”, subratlla al missatge.

Així mateix, la ministra de Drets Socials fa una "esment especial" a tots els "esforços" que l'Hospital Infanta Leonor de Vallecas està fent per "incorporar protocols i recomanacions de part respectat" . "No podíem haver tingut un pas a la vida millor", afegeix Belarra.

D'altra banda, fonts de la formació morada i del seu departament indiquen que la gestió diària al Ministeri l'assumiran, durant la baixa, els secretaris d'Estat Nacho Álvarez (Drets Socials) i (Lilith Verstrynge). A l'àmbit del partit, la primera línia l'assumirà la 'número dos' de la formació morada i ministra d'Igualtat, Irene Montero.