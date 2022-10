El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha realitzat aquest dijous i divendres un viatge a Brussel·les que ha servit per certificar el restabliment de les relacions amb la Comissió Europea mentre el seu partit, ERC , ha descartat a Madrid bloquejar els Pressupostos Generals de l'Estat ( PGE) en no presentar una esmena a la totalitat.

El comissari europeu de Mercat Interior, Thierry Breton, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una reunió a Brussel·les. @ep

Després de set anys amb les relacions congelades entre la Generalitat i la Comissió Europea arran del procés independentista, Aragonès ha viatjat a Brussel·les per culminar un dels objectius des que va arribar a la Presidència del Govern: recuperar una relació normalitzada amb les institucions europees.

Després que els últims mesos els vincles entre les dues institucions s'hagin estret aprofitant visites de comissaris europeus a Barcelona --va arribar a reunir-se amb el vicepresident de la Comissió, Margaritis Schinas, al Palau de la Generalitat--, Aragonès s'ha convertit al primer president català a ser rebut per Brussel·les des d'Artur Mas el 2015.

Ho ha fet amb una reunió dijous amb el comissari de Justícia, Didier Reynders, i una altra divendres amb el de Mercat Interior de la UE, Thierry Breton , mentre que en paral·lel ERC apurava la negociació amb el Govern central a Madrid abans d'esgotar-se el termini per presentar una esmena a la totalitat als PGE.

COINCIDEIX AMB SÁNCHEZ



Es dóna la circumstància que la decisió d'evitar bloquejar els Pressupostos s'ha produït amb Aragonès i el president del Govern, Pedro Sánchez, a Brussel·les: el primer per reunir-se amb els comissaris, alhora que mantenint un contacte permanent amb els dirigents de ERC encarregats de portar les converses amb el PSOE sobre els comptes, i el segon per participar a la cimera del Consell Europeu mentre s'assegurava la tramitació dels PGE, encara que no s'han vist en cap dels dos dies que han coincidit a la capital belga.

Tot i que dues hores abans Aragonès no donava cap pista en declaracions als mitjans sobre quina seria la decisió del partit, l'anunci públic d'ERC si no presenta una esmena a la totalitat ha arribat a les 13.28, tres minuts més tard de l'hora del vol d´Aragonès per tornar a Barcelona.

Els republicans han defensat que aquesta decisió "dóna marge i contribueix a generar les condicions que permetin mantenir obertes les negociacions que estan en marxa" , una referència vetllada a la taula de diàleg, que el president català espera que doni fruits abans de final d'any amb les reformes legislatives per avançar en la desjudicialització del conflicte --entre les quals podria estar la reforma de la sedició--, coincidint amb la votació definitiva dels Pressupostos.

PEGASUS I CATALÀ



Precisament, l'aposta per mitjà del diàleg amb el Govern pot haver facilitat la recuperació de la relació de la Generalitat amb la Comissió Europea --el president i el seu partit sempre han reivindicat que els ha obert portes a la comunitat internacional--, encara que a les reunions amb els comissaris no han abordat aquest assumpte.

A la trobada amb Reynders, Aragonès sí que va traslladar la seva queixa sobre el cas d'espionatge a líders independentistes amb el programa Pegasus, del qual ell va ser un dels afectats, i com el Govern central ho està gestionant, mentre que el comissari de Justícia de la UE va reiterar la condemna a aquest tipus de pràctiques.

Des del Palau de la Generalitat veuen rellevant que la primera reunió amb un comissari europeu després de set anys hagi estat per abordar un assumpte, com el cas Pegasus, que afecta l'Estat: “Vam dir que per nosaltres la carpeta de l'assumpte Pegasus no estava tancada i no està tancada", va reivindicar el cap del Govern.

Tot i això, Reynders va preguntar al president de la Generalitat sobre l'ús de les llengües a les escoles i va subratllar la importància d'aplicar les sentències judicials , i Aragonès va defensar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar la impossibilitat d'executar la sentència del 25% de castellà després de l'aprovació de la nova normativa sobre el català a l'ensenyament, per la qual cosa defensa que no s'ha incomplert cap resolució judicial.

BARMAR I XIP EUROPEU



Poques hores després que el cap de l'Executiu català arribés dijous a Brussel·les, Sánchez va signar amb els presidents de França i Portugal l'acord sobre el BarMar, un nou corredor verd entre Barcelona i Marsella, un pacte del qual Aragonès havia estat informat prèviament per part del Govern i que ha valorat positivament perquè creu que situa Catalunya com un “punt neuràlgic de la nova estructura energètica europea”.

Aquest és un dels assumptes que ha tractat a la reunió d'aquest divendres amb Breton, amb què també ha coincidit en la necessitat d'impulsar el xip europeu per avançar a la sobirania tecnològica d'Europa.

De fet, durant el viatge ia les reunions amb els comissaris, Aragonès ha reclamat a Brussel·les que Catalunya tingui un "paper fonamental" en el futur energètic i tecnològic d'Europa : creu que amb el BarMar es converteix en un enclavament essencial en el transport d'hidrogen verd a la resta del continent, i que l'economia catalana pot tenir un paper protagonista en el disseny i el desenvolupament del xip europeu.

SERRET TORNA A BRUSSEL·LES



La primera parada del viatge va ser dijous al matí a la delegació de la Generalitat a Brussel·les acompanyat de la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, que tornava a la capital belga, on va marxar després de la declaració d'independència del 2017 i on va viure quatre anys abans que el 2021 tornés a Catalunya.

Serret, que va ser delegada del Govern a la capital belga, va ser l?encarregada d?anunciar el nou delegat de la Generalitat davant la UE, que serà Ignasi Centelles, i es va mostrar visiblement emocionada per tornar a Brussel·les.