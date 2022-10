El termini per registrar esmenes a la totalitat del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat del 2023 ha conclòs aquest divendres al Congrés i al final se n'han registrat un total de set demanant la devolució del text al Govern. Representen 159 diputats, que són insuficients per tombar els nous comptes públics en aquesta primera votació que se celebrarà al Ple dijous que ve.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, durant una sessió plenària, al Congrés - Eduardo Parra - Europa Press

Les esmenes de devolució han estat presentades pel PP (88 diputats), Vox (52), Ciutadans (9), Junts (4), la CUP (2), Fòrum Astúries (1) i els dos exdiputats d'UPN de la coalició Navarra Suma, als quals se sumarà a la votació l'exdiputat de Cs Pablo Cambronero, integrat al Grup Mixt.

El PP justifica la seva esmena que els comptes són "absolutament irreals i electorals", amb una previsions "superades", mentre que Vox les ha qualificat d'"irresponsables, malbaratadores i alienes a la realitat dels espanyols". Ciutadans ha centrat el seu rebuig a la pujada a l'IPC de les pensions que veu "insolidària i insostenible".

Tots ells carreguen contra els números d'Hisenda recolzant-se en els dubtes del Banc d'Espanya i l'AIReF sobre les previsions de creixement el proper any, i per no incloure als comptes la probable pròrroga de mesures contra la crisi de preus, que sí que es contempla al Pla Pressupostari enviat a la Comissió Europea.

DEBAT DE TOTALITAT 26 I 27 D'OCTUBRE



Aquestes esmenes es començaran a debatre dimecres que ve 26. A partir de les 12.00 hores, la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero , pujarà a la tribuna de l'hemicicle per defensar el projecte, i després d'una pausa el Ple es reprendrà a les 15.00 hores, amb els grups que demanen la devolució del Pressupost, de més gran a més petit.

El debat prosseguirà, perllongant-se fins dijous, amb la resta de grups, també de més a menys a excepció del PSOE, que tancarà el debat. A la conclusió, es votaran les esmenes a la totalitat, totes juntes ja que demanen el mateix: tornar el projecte al Govern i tombar la tramitació dels comptes. Per superar aquesta votació, el Govern necessita rebutjar aquestes esmenes per majoria simple.

Tot i que les formacions que han renunciat a registrar la seva esmena són majoria, diverses ja han avisat que aquesta decisió no predisposa cap sentit de vot, que deixen a expenses de com evolucionin les negociacions obertes.

És el cas d'Esquerra Republicana (13 vots), EH-Bildu (5), el PDeCAT (4) o el BNG (1), que justifiquen no presentar esmena ara per donar marge a aquestes negociacions , però sense descartar votar-hi en contra quan arribi el moment de decidir l'aprovació o no dels comptes.

"NO HI HA ALTERNATIVA SENSE ERC I BILDU"



És més, Bildu ja ha deixat clar al Govern que “no ha de donar per fet cap escenari” i que “totes les opcions segueixen avui obertes”. Inclòs el vot contra dijous. En tot cas, reconeix que les negociacions "s'han intensificat" i "avancen", però ha instat el Govern a assumir "que les forces sobiranistes d'esquerra que componen la majoria plurinacional i progressista són imprescindibles". "No hi ha alternativa que no passi per la concurrència dels sobiranistes i independentistes bascos i catalans", reivindica.

ERC, per part seva, ha justificat la seva decisió tot i reconèixer-se "molt lluny de poder aprovar els comptes" i reclamar millores "estructurals exigents" en habitatge, energia, finançament autonòmic i local, fiscalitat i l'execució d'inversions, per als quals demana mecanismes de compliment. Així mateix, eleva a "imprescindible" generar "condicions de confiança per mantenir vives les negociacions en marxa".

Per la seva banda, la decisió del PNB (6 diputats) de no presentar esmena a la totalitat es produeix després d'assolir un acord amb el Govern per renovar la quota autonòmica amb el País Basc "en els mateixos termes i paràmetres" que l'acordat amb el Govern de Mariano Rajoy el 2017, precisament també per tirar endavant la votació de totalitat d'uns Pressupostos Generals de l'Estat aquell mateix any.

En tot cas, el seu portaveu parlamentari, Aitor Esteban, ha informat que la negociació segueix "oberta" en altres assumptes i ha expressat la confiança que les converses puguin donar "els seus fruits en pròxims dies" en forma de nous acords.

CC ES POSTULA PER UNIR-SE A LA MAJORIA PRESSUPOSTÀRIA



El PDeCAT, per part seva, ha explicat que "avortar la tramitació dels Pressupostos ara, en plenes negociacions, no és l'actitud més responsable", mentre que el BNG es mostrava "obert a dialogar amb el Govern per negociar i millorar el projecte" , sense voler aclarir en tot cas el seu sentit de vot la setmana que ve.

Des de Més País-Equo (2 diputats) i Compromís (1) descartaven per endavant presentar esmena i confirmaven que les negociacions amb l'Executiu continuaven , mentre que el PRC ja va assumir des de l'aprovació dels comptes al Consell de Ministres la seva intenció de negociar esmenes amb el Govern, superada la fase de totalitat.

Teruel Existe (1) ja ha avisat al Govern la seva intenció de supeditar el vot a les ajudes a empreses radicades en zones despoblades. Finalment, Coalició Canària (2 diputades) ha anunciat que s'abstindrà a la votació de totalitat, a l'espera de continuar negociant amb el Govern, que podria sumar un nou aliat a la majoria pressupostària.