Villacís creu que Pablo Iglesias "mereix ser reprovat" perquè la Policia Municipal "no mereix aquest tracte" Àudio: Villacís creu que Pablo Iglesias "mereix ser reprovat" perquè la Policia Municipal | @ep

La vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, ha incidit que l'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias "mereix ser reprovat" i nomenat persona 'non grata' pel Ple de Cibeles perquè la Policia Municipal "no mereix aquest tracte".

En declaracions als periodistes després de la seva visita a l' AD San Fermín a Usera , la vicealcaldessa ha mostrat el seu rebuig a les "absolutament indesitjables" declaracions que va fer Pablo Iglesias sobre la Policia Municipal, ia la qual "bé necessita per protegir casa seva" .

"La Policia Municipal fa tant per mantenir la convivència als barris, amb els agents tutors, per evitar l'abandonament als estudis i que es fiquin en bandes juvenils... No mereix aquest tracte i aquests comentaris i aquesta actitud mereix ser reprovada" , ha llançat Villacís .