Acusa ERC d'"estar falcant" el Govern encara que sigui a costa de desestabilitzar l'independentisme | @ep

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit aquest dissabte que la sortida del seu partit del Govern obre ara una etapa a Catalunya que "marcarà l'orientació del país".

En la seva intervenció al Consell Nacional de Junts a Vic, ha assegurat que el seu partit ho fa després dels "incompliments" del president de la Generalitat, Pere Aragonès , que considera que feien virar el Govern en direcció contrària a l'establerta a l'acord de investidura.

Per a ell, aquests incompliments són relatius a la manca d'una direcció estratègica de l'independentisme --"des de la Presidència es boicotejaven mobilitzacions com la de la Diada"--, a la taula de diàleg ia la no-coordinació estratègica a Madrid, que segons ell provoca pèrdua de competències i del blindatge de la llengua catalana a l'escola, entre d'altres.

"L'Estat sap que mentre hi hagi sentiment nacional a Catalunya , davant la seva no resposta a les demandes, hi haurà conflicte polític a Catalunya ", ha dit Turull , que també ha acusat el Govern d'optar per l'afebliment de les institucions, l'autogovern i els signes identitaris catalans.

També ha acusat ERC d'"estar falcant, per acció o per omissió, les estratègies de l'Estat cap a Catalunya " i d'haver prioritzat estabilitzar el Govern de Pedro Sánchez encara que sigui a costa --ha dit textualment-- desestabilitzar el Govern independentista.

EL GOVERN DEL "Deixem-ho estar"



Davant aquest diagnòstic, ha assegurat que el seu és un partit amb vocació de governar una nació i no d'administrar un territori, i ha afegit: “Què es creuen, que per quatre despatxos i quatre cotxes oficials renunciarem a l'ànima, l'esperit i la missió de Junts?".

Per ell, el nou Govern de la Generalitat "és el del 'deixem-ho estar'" i ha dit textualment que compta amb el suport parlamentari més insignificant perquè Aragonès no ha complert amb els pactes aconseguits, en les seves paraules.

DEFENSA QUE JUNTS ESTÀ COHESIONAT



A l'inici de la seva intervenció, ha detallat que aquest Consell Nacional no és una trobada entre els militants que van votar a favor d'abandonar el Govern i els que ho van fer en contra, sinó que és “una reunió del 100% per debatre l'orientació del partit després d?aquest exercici de radicalitat democràtica".

Ha defensat que Junts està cohesionat, té determinació i credibilitat i que és possible avançar cap a la independència si es defugen els "discursos catastrofistes mediàtics i de la por".