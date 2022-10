Feijóo critica que la Llei Trans "posa en perill" els èxits del feminisme i "trivialitza l'ésser dona o home" @ @ep

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticat que la Llei Trans "posa en perill" els èxits de la lluita feminista, perquè "trivialitza ser dona o ser home" i perquè es facilita que "un menor pugui sotmetre's a una intervenció quirúrgica en la majoria de vegades irreversible sense ser assessorat de forma adequada".

Així ha respost en una entrevista a Esquire , recollida per Europa Press, en què ha defensat que aquesta llei no atén la causa històrica del feminisme, i per això "les feministes tenen raó". "A més, és una llei imposada per una minoria contra la majoria", ha afegit.

En altres qüestions de tipus social, el líder popular ha afirmat que l'avortament "és una decisió molt difícil", en què "hem de respectar la gent que la pren, però també cal ajudar qui ha decidit no seguir aquest camí ".

Respecte als drets LGTBI o la identitat de gènere, ha afirmat que el posicionament més honest davant d'aquests temes és "des del respecte".

"Hi ha diferents formes d'estimar, de conviure, de crear una família. Només des del respecte s'entén igual una família nombrosa, una monoparental o la solteria per convicció. Però imposar les coses, etiquetar les persones, menysprear el que pensen, decidir què està bé i què està malament...”, ha explicat.

EL PP "EN PARADA CARDIACA" DESPRÉS DE LA DIMISSIÓ DE CASAT

Feijóo ha reconegut que la formació estava "en parada cardíaca i calia reanimar el malalt" després de la dimissió de l'expresident Pablo Casado al capdavant del partit, però ha reivindicat que "avui és un cos sa, amb expectatives i il·lusionat".

A l'entrevista reconeix que el compromís per presidir el partit ha pesat: "Sí, no hi ha dubte que ha pesat molt pensar que si el PP té un problema seriós jo no assumiré la responsabilitat de no haver fet res".



Tot i així, ha defensat que el PP és un partit fundat "fa quaranta anys i escaig, amb la Constitució espanyola" i ha nascut "per defensar-la, per aplicar-la i per sentir-se'n orgullós". Per tant, ha ressaltat que “el PP ha estat moltes coses abans de Feijóo i ho serà després de Feijóo”.

Del seu càrrec a Galícia , el líder popular ha destacat el seu mandat al capdavant de la comunitat autònoma: "Allà feia 13 anys que era president i havia guanyat quatre eleccions amb cada vegada millors resultats". "Ara n'he passat a ser cap de l'oposició i pretendre que em votin", ha afegit.

A nivell personal, Feijóo ha reconegut que el canvi des del punt de vista familiar ha estat "dur", sobretot pel seu fill. "Vam haver de ficar un nen, de 5 anys, en un cotxe un dissabte per portar-lo a Madrid i que comencés en una escola nova un dilluns. Deixava enrere a la seva edat tot: la seva ciutat, els seus amics, la plaça on jugava." . em va afectar veure'l", ha explicat el president del PP.

Tot i això, ha assegurat estar "convençut" que és "una oportunitat" i se sent "segur" que el seu fill "algun dia ho entendrà", mentre que "la seva mare, Eva, ja coneixia bé el canvi, ja va estar treballant a Madrid i sap bé què és això".

ANAR CONTRA ELS ALTRES, "UNA VIRTUT" DE SÁNCHEZ

En ser preguntat sobre una virtut de l' actual president del Govern, Pedro Sánchez, Feijóo ha afirmat que seria "anar contra tots els seus companys per aconseguir els seus propis objectius", i ha assegurat que ell "seria incapaç".

A més, ha reconegut que gràcies a aquesta “virtut” ha arribat a ser secretari general del PSOE i president del Govern. "Des del punt de vista dels resultats, és una gran virtut. Si el teu objectiu fonamental a la vida és ser president del Govern, a qualsevol costa... jo reconec que aquesta virtut no la tinc", ha defensat.

Així, Feijóo ha confessat que "no seria capaç d'haver provocat tres eleccions generals al meu país i haver abandonat tots els que em van acompanyar pel camí", però ha reconegut "l'èxit d'aquest regidor de l'oposició de l' Ajuntament de Madrid que es presenta a secretari general del PSOE ”.

Així mateix, de la presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha destacat que és una persona que “té molt clares les coses i les diu amb molta desimboltura i ha sabut connectar amb la immensa majoria dels ciutadans de Madrid ”.

De l' expresident del PP Pablo Casado ha ressaltat que és un gran parlamentari i un gran orador. "En això és millor que jo", ha reconegut.