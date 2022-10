Feministes socialistes consideren "inacceptable" que el PSOE no toqui l'"autodeterminació de gènere" a la Llei Trans | FEMES

L'Associació Espanyola de Feministes Socialistes s'ha pronunciat sobre la intenció del PSOE no de tocar “l'autodeterminació de gènere” a la Llei Trans , però si considera retocar l'article referit a la Violència de Gènere . Per aquest motiu, ha publicat un comunicat considerant que aquesta decisió és “inacceptable”.

De fet, l'associació feminista considera que si el PSOE planteja "enmiedes cosmètiques" només es podrà classificar d'"una fugida endavant per pura covardia". Per a FEMES aquesta llei, "en els termes redactats té clars aspectes d'inconstitucionalitat, és una llei que atenta els drets de les dones i desprotegeix la infància". A més, consideren que "aquesta llei neix morta".

Davant la informació apareguda a diferents mitjans de comunicació sobre les esmenes que el PSOE pretén presentar al projecte de llei trans, des de FEMES considerem que no tocar l'autodeterminació del sexe és inacceptable. Que el PSOE es plantegi una sèrie d'esmenes cosmètiques, sense abordar amb serietat el nucli central de discussió d'aquesta llei, només es pot qualificar d'una fugida endavant per pura covardia. Des de FEMES considerem ruin utilitzar la violència de gènere per distreure i evitar abordar els autèntics problemes que té aquesta llei.

Que el PSOE amb el que avui sabem, amb tota la informació de què avui disposar-nos del que està succeint en altres països (sembla que el Govern no), amb tot allò que el moviment feminista crític amb la llei trans està argumentant en relació a les dones i menors i amb tot el debat públic que, malgrat qui pesi, s'està generant, és una burla pensar que la modificació de l'article relatiu a la violència de gènere silenciarà aquest malestar.

És una burla al moviment feminista, als professionals de la salut i de l'àmbit jurídic, a les famílies ja afectades pel contagi social trans i, en definitiva, a la intel·ligència d'aquest país. Per a FEMES aquesta llei, en els termes redactats, té clars aspectes d'inconstitucionalitat, és una llei que atenta els drets de les dones i desprotegeix la infància. Que el PSOE no es plantegi esmenar-la amb serietat i rigor només es pot qualificar de POLÍTICAMENT IRRESPONSABLE.

El PSOE no pot tancar en fals un debat obert en canal a la societat. Una llei que no atén el sentit comú, que no té en compte el malestar públic i que no atén les justes reivindicacions que avui són objecte de debat és UNA LLEI QUE NEIX MORTA . No pot vèncer ni convèncer.