Sánchez defensa l'aposta del Govern per l'autoconsum perquè "democratitza l'energia" | @ep

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dissabte l'aposta del Govern per l'autoconsum perquè "democratitza l'energia" i resta poder "les grans corporacions energètiques, que volen mantenir el seu poder".

Així ho ha assenyalat Sánchez en un acte públic a Sòria, amb motiu dels 40 anys de la primera victòria socialista el 1982 i en què ha estat acompanyat pel secretari general del PSOE de Castella i Lleó, Luis Tudanca, la delegada del Govern a la Comunitat, Virginia Barcones, i l'alcalde de Sòria, Carlos Martínez, entre d'altres.

Allà, el president del Govern ha recordat que la crisi energètica ve derivada de la invasió de Putin a Ucraïna , que ha provocat que molts països que depenien del gas rus hagin hagut de sortir al mercat. En el cas d' Espanya , ha valorat l'acord aconseguit amb la 'solució ibèrica' que suposarà un estalvi de 2.900 milions d'euros i que generarà un estalvi del 35 per cent en el preu inferior a França o del 50 per cent respecte a Alemanya.

En tot cas, Espanya ha de continuar apostant per l?autoconsum a través de les energies renovables. Així, ha explicat que, en els darrers quatre anys de govern socialista, s'ha multiplicat per dotze la capacitat instal·lada d'energia eòlica i per la fotovoltaica.

Des de començament d'any, ha aclarit, s'ha multiplicat per 12 la capacitat d'autoconsum instal·lada fins a l'any 2018, davant de l'anterior govern del PP que, ha recordat, va aprovar una revisió dels contractes de les energies renovables i va posar en marxa un impost al sol per “frenar el procés de democratització de l'energia”.