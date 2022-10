Recorda que reformar el Codi Penal "és un compromís d´investidura de Pedro Sánchez" | @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit que “és un error barrejar” les negociacions pressupostàries amb altres qüestions com la modificació del delicte de sedició del Codi Penal, un dels compromisos del Govern amb ERC , i ha apostat per una negociació pressupostària clàssica a Catalunya , ha dit textualment.

Ho ha dit en declaracions als periodistes després de visitar Manresa aquest dissabte, l'endemà que ERC hagi anunciat que finalment no presentaran una esmena de totalitat contra els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2023 per donar marge a les negociacions que manté obertes amb el Govern de coalició.

"Quan es parla de pressupostos, es parla de pressupostos", ha defensat Illa , que ha afegit textualment que barrejar qüestions d'altres àmbits que són independents no li sembla una bona estratègia.

Tot i això, ha recordat que una eventual reforma del Codi Penal "és un compromís d'investidura de Pedro Sánchez , que compleix sempre els seus compromisos", i ha recalcat que la legislatura encara no ha acabat.

També ha apuntat que el seu partit "està a favor de prendre nota i d'incorporar tota l'experiència d'uns anys molt horribles a Catalunya per intentar actualitzar el Codi Penal " i que és raonable i prudent, segons ell, fer-ho sobre la base del dret comparat europeu .

NO VEU ADEQUAT "UN CANVI DE CROMS"



Per ell, que ERC aplani el camí per superar la primera votació dels comptes del Govern és una bona notícia que permetrà tramitar uns pressupostos expansius, cosa que també ha celebrat que passi a l' Ajuntament de Barcelona : “Aquest és el camí, el que hem de fer també a Catalunya ”.

"Per això torno a lamentar que no tinguem, segons ha dit Aragonès , un pressupost en vigor l'1 de gener del 2023 i torno, com a primer grup del Parlament , a estendre la mà ia mostrar predisposició", ha repetit Illa , que ha recordat que es reunirà amb Aragonès a finals de la setmana que ve.

Ha assegurat que no li semblaria adequat fer "un canvi de cromos" pel que fa als pressupostos i ha dit textualment que el seu partit exerceix la política útil lluny dels tacticismes electorals.