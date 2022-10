L'escorta de Puigdemont estaria a la cúspide d'una facció del CNI català | @ep

La Guàrdia Civil ha estret el setge a una escissió del CNI català , integrada per formacions polítiques radicals i dels CDR , que va sorgir després del fallit 1-O del 2017 per tal d'aconseguir la independència. Es tracta d'un grup batejat com a 'Escuts per la República' que actua sota la batuta d'una persona de màxima confiança de Carles Puigdemont : la seva escorta.

Així s'atestigua en un ofici incorporat a la causa de l' Audiència Nacional contra els CDR i en què posen el focus a la figura de Lluís Escolà Miquel. L'informe, al qual ha tingut accés Vozpópuli , precisa que aquest ens clandestí es va estructurar en diferents nivells, figurant a la cúspide María Dolors Gonyalons (molt lligada a la Policia ) i aquest sergent dels Mossos que va escortar Puigdemont en la fugida a Bèlgica .

La Guàrdia Civil destaca no només la proximitat amb l'expresident català, sinó també el càrrec posterior com a assessor de l' exconseller d'Interior català Miquel Buch . Segons els agents, el mosso comparteix lideratge amb Gonyalons , a qui situen en diverses trobades privades entre el febrer i el març del 2019. A les cites, captades pels investigadors, van perfilar els termes de l'organització passant d'un perfil més moderat a convertir-se en un "potent bloc de pertorbadores característiques insurgents".

Els agents estableixen un clar enllaç amb el llavors president Quim Torra i amb els independentistes fugats a Bèlgica . De fet, situen l'escorta de Puigdemont com a persona d'enllaç entre les dues parts. Però la presumpta intervenció de l'expresident català en el projecte no se cenyeix a la seva escorta, ja que també impliquen en aquests fets Sergi Miguel Gutiérrez , identificat com el màxim responsable de 'Casa de la República' (seu de Puigdemont a Bèlgica) .