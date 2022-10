El PP repta Sánchez a debatre amb Feijóo a les sessions de control del Senat, amb temps similar i taxat | @ep

El Partit Popular vol que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , accepti debatre amb el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo , a les sessions de control al Govern del Senat, on tots dos disposarien d'un temps similar i taxat de set minuts.

A ' Génova ' recorden que Feijóo , que ocupa un escó al Senat des del 25 de maig, només ha tingut oportunitat de formular una pregunta de control a Sánchez a la Cambra Alta . Aquest primer 'cara a cara' va tenir lloc el 7 de juny passat, dos mesos després del Congrés extraordinari de Sevilla que el va triar president en substitució de Pablo Casado.

Aleshores Feijóo va registrar la pregunta següent: "¿Considera el president del Govern que el seu Executiu està a l'altura de les necessitats de les famílies espanyoles?". La resposta de Pedro Sánchez va ser que el Govern "treballa sense descans per protegir famílies i empreses" i el PP "l'únic que ha fet ser destorbar, destorbar i destorbar", unes paraules que van disgustar la cúpula del PP.

DEBAT AL SETEMBRE I OCTUBRE PERÒ AMB DIFERÈNCIA DE TEMPS

A l'equip de Feijóo reconeixen que Sánchez ha acudit dues vegades més al Senat, el 6 de setembre i el 18 d'octubre, però destaquen que en tots dos casos ha estat el cap de l'Executiu el que ha elegit "el tema i els temps “, el primer per parlar de la política energètica i el segon centrat en la fiscalitat.

A ' Génova ' ha causat malestar la negativa de Sánchez a debatre "d'igual a igual" en aquests dos últims duels parlamentaris i l'espanten d'haver jugat amb avantatge, després que en la compareixença del setembre utilitzés 132 minuts davant dels 27 de Feijóo , i aquesta setmana emprés un total de 108 minuts davant dels 32 del líder popular.

"Sánchez busca un context de superioritat i necessita 150 minuts per explicar les seves mesures", recalquen a Europa Press fonts de la cúpula del PP, que es queixen a més que la presència de Sánchez al Senat sempre tingui lloc dimarts, dia que ja compta amb el focus mediàtic per la reunió del Consell de Ministres i posterior roda de premsa a Moncloa .

MAROTO HO PORTARÀ A LA JUNTA DE PORTAVEUS

A la direcció del PP contraposen a més el to i les formes amb què s'ha conduït Feijóo en les seves intervencions amb la "desqualificació" i l'"insult" que, segons els populars, ha estat la tònica general dels discursos de Sánchez , que va arribar a acusar el president del PP d'"insolvència i mala fe" el mes de setembre passat.

Al PP recorden que, amb l'aterratge de Feijóo al Senat, el Govern es va comprometre públicament a mantenir amb normalitat la freqüència amb què Sánchez visita el Senat, seguint els "usos i costums" de la Cambra . Tot i això, fonts del PP subratllen que des del juny (malgrat l'obligada parada estival), el cap de l'Executiu no ha tornat a sotmetre's al control.

Per això, el portaveu del grup popular al Senat, Javier Maroto , plantejarà aquest assumpte al secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, Rafael Simancas, en una propera reunió de la Junta de Portaveus, segons han avançat fonts populars.

MAROTO PREGUNTAR A SÁNCHEZ DOTZE VEGADES EN DOS ANYS I MEDI

Des que és portaveu popular, Maroto ha preguntat a Sánchez en sessions de control al Senat fins a dotze ocasions durant dos anys i mig. La primera qüestió que li va fer va ser al Ple del 25 de febrer de l'any 2020, sobre la polèmica ocasionada pel viatge de la vicepresidenta veneçolana Delcy Rodríguez a Espanya.

Després d'aquesta primera pregunta va arribar la pandèmia del Covid i ja Sánchez no va tornar a les sessions de control del Senat fins a principis de maig del 2020, quan Maroto li va demanar explicacions de per què no havia anat a un fòrum amb els presidents autonòmics a la Cambra Alta per abordar la situació epidemiològica.

Després, Sánchez va anar acudint al Senat a respondre Maroto i dues preguntes més més en la sessió de control amb una freqüència mitjana d'un mes aproximadament, salvant els mesos d'estiu en què no hi ha activitat a la Cambra Alta.