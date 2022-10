Illa assegura que Sánchez "complirà" el compromís de reformar la sedició | @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "complirà" el seu compromís de reformar el delicte de sedició al Codi Penal i ha recordat que la legislatura encara no s'ha acabat.

En una entrevista d' 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest diumenge, ho ha considerat encertat però no ha volgut entrar en detalls sobre com hauria de ser: "Serà una decisió que haurà de prendre el Congrés, no el Consell de Ministres o el Govern " .

Illa ha reiterat que el PSC vol negociar els Pressupostos 2023 amb el Govern del president de la Generalitat, Pere Aragonès : "La meva predisposició va de debò, no és una posició retòrica ni estètica".

Ha explicat que no té al cap "ara" presentar una moció de censura contra Aragonès si no s'aproven els comptes, i ha titllat d'irresponsabilitat que no s'aprovessin els pressupostos al Parlament .

JOAN IGNASI ELENA



En preguntar-li si ha de dimitir el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, Illa ha respost que "ha de dimitir" perquè ha quedat desautoritzat i està fent una mala feina, segons ell.

"M'hauria agradat que es quedés el comissari Estela i se n'hauria anat el conseller Elena ", ha afegit.