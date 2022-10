Bolaños afirma que Sánchez lidera debat energètic a Europa: "Altres van a Brussel·les i porten una tassa de record" | @ep

El secretari de la CEF per a la Reforma Constitucional i Nous Drets i ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria democràtica, Felix Bolaños, ha assegurat que, "mentre que el PP a Europa segueix sol i desnortat, quan Pedro Sánchez va a Brussel·les aconsegueix rebaixar la factura del gas”. "Altres es fan una foto i porten una tassa de record, perquè a més de parlar malament no fan una altra cosa", ha criticat.

"Hi ha una diferència indiscutible respecte al Govern anterior: avui Pedro Sánchez lidera el debat energètic a Europa . En temps de Mariano Rajoy, Europa venia a Espanya a dir-nos el que havíem de fer, i ara Espanya va a Europa i marca el camí de les polítiques energètiques", ha subratllat.

Així s'ha manifestat Bolaños aquest diumenge durant l'acte amb militants socialistes a València, 'Justícia social contra la inflació', acompanyat del secretari general del PSPV-PSOE, 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i la secretària general del PSPV-PSOE de València, vicealcaldessa de l'Ajuntament i candidata a l'alcaldia, Sandra Gómez.

Durant la seva intervenció, el ministre de la Presidència ha reivindicat les polítiques de "seguretat i certesa" del Govern d'Espanya davant de la crisi provocada la guerra d' Ucraïna que, ha assegurat, "estan beneficiant una majoria social de la població".

En aquest sentit, ha ressaltat les mesures socials i econòmiques de l' Executiu per "pal·liar la crisi" i aconseguir que "ningú se senti abandonat". "Aquest Govern no deixa ningú a les cunetes i treballa perquè tots tinguem una vida feliç i digna", ha assegurat, i ha declarat: "Quan diem que som el govern de la gent, ho diem de veritat".

En aquesta mateixa línia, Puig ha afirmat que davant de les dues grans crisis dels últims anys “simplement es tracta de comparar el que va fer el govern del PP i el que està fent el del PSOE ”. "Des del 2015, hem estat capaços d'aconseguir que tots --i quan dic tots, vull dir tots-- els indicadors socials i econòmics de la Comunitat Valenciana estiguin millor que quan governava el PP", ha defensat.

"ELLS VAN PORTAR LA GÜRTEL, NOSALTRES PORTAREM VOLKSWAGEN"

"Els valencians saben molt bé què significa un govern del PP en qüestió de reputació, retallades socials i pujada d'impostos", ha asseverat, i ha assenyalat que "en aquesta última crisi provocada primer per la pandèmia i ara per la guerra de Putin hem vist de manera molt clara allò que fa front a les dificultats la via neoliberal i la socialdemòcrata o progressista”. "Ells van portar la Gürtel , nosaltres portarem Volkswagen ", ha promès.

Així, el cap del Consell ha ressaltat que el projecte del PSOE pretén “estar amb la gent, amb la majoria social, sense estar a més contra ningú”. "El nostre és un projecte obert, plural, de majoria social, a favor de tots, sense sectarismes, tolerant; un projecte de país, majoritari i ampli", ha afegit.

En termes similars, Bolaños ha recalcat que el seu partit advoca per la "política útil, d'estar als barris, les ciutats i les comunitats". "Sabem a qui ens devem: als treballadors, a la majoria social", ha expressat, i ha apostat per "garantir mitjançant polítiques públiques la igualtat en l'accés als serveis davant d'aquells models en què qui més tingui, més pugui ".

PLA FISCAL DE LLIS TRUSS, "EL MATEIX QUE EL DEL PP"

Félix Bolaños ha defensat que "els govern no trien les circumstàncies en què governen, però sí com afrontar-les" i, en aquest sentit, ha posat èmfasi en les mesures adoptades pel PP "fa una dècada amb una crisi financera" i les aprovades per l'actual executiu "davant la situació derivada de la guerra d' Ucraïna ".

"El PP va aprovar el 2012 una reforma laboral molt agressiva per retallar drets i salari, i va dur a terme una política fiscal basada en l'amnistia fiscal per als que van treure els diners d'Espanya i en la pujada de l'IVA, amanit amb retallades en serveis públics, sanitat i educació", ha destacat.

En aquesta línia, s'ha referit al "pla fiscal per abaixar impostos als poderosos i retallar despesa pública de l'efímera primera ministra del Regne Unit, Liz Truss " que, ha dit, "és la mateixa que la del PP". "El Partit Popular defensava aquestes mesures que gairebé porten a la fallida un país, però ara no vol saber res", ha assenyalat.

"PRENEM MESURES CLARES"

Alhora, ha ressaltat que "mentre el 2013 amb el PP les pensions s'actualitzaven un 0,25% de misèria cada any, aquest Govern les ha pujat un 8,5%". "Davant d'EROs i acomiadaments massius, nosaltres protegim amb els ERTEs 3,6 milions de treballadors i hem aconseguit que dos milions de llocs de treball es converteixin en indefinits", ha recalcat.

Bolaños ha destacat que en un mes l' Executiu ha aconseguit reduir la inflació en 1,5 punts i " Espanya ja es troba per sota de la mitjana europea". "Vam prendre mesures clares, com ja vam fer amb la Covid-19, i, d'aquesta manera, aquest hivern el 40% de les llars tindran rebaixes a la factura del gas".

"El Govern ha canviat la vida de moltes persones amb més deduccions fiscals per als autònoms o l'aprovació de la 'llei només sí que és sí'", ha celebrat, alhora que ha assegurat que "totes aquestes mesures estan pensades, a més, per que els joves a l'inici de la seva vida laboral comptin amb millors oportunitats i no condemnar-los a la precarietat".