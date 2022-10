Pedro Sánchez disposat a modificar el delicte de sedició/ @EP

ERC, PNB i Bildu tombaran les esmenes a la totalitat de grups com PP, Vox o Ciutadans perquè Pedro Sánchez tiri endavant els últims pressupostos d'aquesta legislatura.

A canvi, ERC vol que es reprengui el debat sobre la reforma del Codi Penal per rebaixar a la meitat les penes pel delicte de sedició . Sembla que la voluntat per part del Govern del president Pedro Sánchez és dur-la a terme i des del grup socialista al Congrés asseguren que hi ha consens a tirar endavant el canvi legislatiu , si es té la majoria suficient i mesurant els temps polítics amb unes eleccions municipals i autonòmiques a la cantonada.

LA RUTA DE LA DESJUDIALITZACIÓ DEL PROCÉS

Des d' ERC ha centrat el seu full de ruta que a Europa quedi desacreditada la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés que va enviar a la presó una bona part dels líders independentistes. El Govern ha assumit a la taula de diàleg bilateral amb la Generalitat aquest punt de negociació.

Per a l'independentisme, que Estrasburg reconegui una vulneració dels seus drets seria una victòria al relat i facilitaria la celebració de nous referèndums a Catalunya. I quan es revisés la sentència, les penes imposades estarien desfasades.

Des del Suprem han advertit al govern de Pedro Sánchez que si efectivament redueixen les penes pel delicte de sedició, es portaria a una desautorització de la sentència davant la Justícia europea. Els canvis que s'introdueixin al Codi Penal podrien comportar una interpretació de “desproporcionalitat”. Cosa que suposarà una "nova ofensa" a la Justícia per part de l'Executiu. El qüestionament polític de la decisió del 'procés', que va complir el 14 d'octubre passat tres anys, s'interpretaria com un "varapal" a un dels processos més importants d'Espanya i tindria una gran repercussió internacional.

Així, quan el Congrés aprovi per majoria el canvi del Codi Penal a Europa, s'imposarà el relat de l'"abús d'uns tribunals" defensat pels independentistes condemnats. Obrint-li la porta a tornar a Catalunya a l'expresident Carles Puigdemont.

En les intervencions públiques, Pedro Sánchez, defensa la necessitat d'equiparar les penes als estàndards europeus, amb altres barems. Amb una rebaixa de la pena del delicte de sedició a menys de cinc anys, seguint la línia de la tipificació d'Europa, la presó preventiva de Carles Puigdemont s'escurçaria i fins i tot podria no acordar-se . Tot i estar acusat de rebel·lió, sedició i malversació , el precedent de la sentència del Suprem als altres processats 'anul·la' el primer dels delictes, ja que el tribunal va determinar que hi va haver sedició, però no rebel·lió.