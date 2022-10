La presidenta de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte

Guilarte ha explicat en una compareixença de premsa realitzada a l'ajuntament de Barcelona que ha pres aquesta decisió per a facilitar que Cs pugui triar a un nou líder per al projecte municipal de Barcelona. Continuarà sent, ha precisat, militant de base del partit.



El seu anunci arriba una setmana després que els altres dos edils de Ciutadans a Barcelona, Paco Sierra i Noemí Martín, la destituïssin en una votació que l'ajuntament ha considerat vàlida. Sierra i Martín es van convertir, amb la seva majoria de dos vots a un, en el nou president i la portaveu del grup. I Guilarte va passar a ser portaveu adjunta.



Sierra i Martín, li van proposar a Guilarte seguir com a presidenta si acceptava la destitució segons fonts del partit del coordinador del grup, José María González, en una maniobra que ha acabat destronant a Guilarte, que era l'alcaldable confirmada per Ciutadans de cara a les eleccions del pròxim 28 de maig.



Guilarte afirmava per això “com vostès comprendran, aquests moments estan sent tremendament difícils”. Llum ha acusat les seves ja excompañeros de grup de forçar la seva destitució com a “represàlia” per no voler sumar-se a “una trama” que en la seva opinió portava “mesos” preparant aquest moviment.

Emocionada, Guilarte ha donat les gràcies a la seva família per "tots els sacrificis que han hagut de fer" i ha explicat que ha estat un orgull participar en la vida política, tant en el Parlament com en el consistori, i ha anunciat que reprendrà la seva carrera professional.

INTERVENCIÓ DE LUZ GUILARTE

LA DIRECCIÓ DE CIUTADANS DÓNA LES GRÀCIES A LUZ GUILARTE PER LA SEVA FEINA

Mitjançant un comunicat la direcció de Ciutadans (Cs) ha volgut expressar públicament el seu suport a qui ha estat fins ara la presidenta del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona i candidata a les pròximes eleccions municipals de 2023, Luz Guilarte, després que hagi presentat aquest dilluns la seva renúncia com a regidora.

El partit liberal agraeix l'esforç, dedicació i treball constant de Guilarte en el consistori per a defensar els interessos dels barcelonins. Encara que la formació taronja ha treballat fins a l'últim moment perquè Guilarte continués liderant el projecte de Cs a Barcelona respecta totalment la seva decisió.

La direcció de Cs estudia ara tots els escenaris possibles per a decidir com quedarà configurat el grup municipal a Barcelona. El partit donarà a conèixer els pròxims canvis en el moment oportú.