Manuel Valls i Inés Arrimadas/ BARCELONA PEL CANVI-CIUTADANS

La dimissió de Luz Guilarte, del grup municipal de Ciutadans a l' Ajuntament de Barcelona , comportarà l'entrada d'un nou regidor al consistori de la coalició Barcelona pel Canvi-Ciutadans, que es va presentar a les eleccions municipals del 2019. Si no es produeix cap canvi, el regidor serà Fernando Carrera, que actualment és assessor al grup municipal del PSC al consistori barceloní sota les ordres de Jaume Collboni.

BARCELONA PEL CANVI-CIUTADANS: EL FRACÀS POLÍTIC D'UN EXPERIMENT BARCELONÍ

El líder de BCNCanvi, Manuel Valls va trencar la plataforma amb el seu individualisme/2EP.

L'octubre del 2018, Manuel Valls es va reivindicar com el candidat de "totes les elits barcelonines", talment, després que la seva plataforma fos avalada uns mesos després, el desembre del 2018, per polítics de Cs (Inés Arrimadas, Jordi Cañas, Carina Mejías o Begoña Villacís), Units per Avançar (Eva Parera) i militants de Liures.



El 22 de gener del 2019 la direcció de Lliures va decidir integrar-se dins de la plataforma electoral. De manera similar, Unió Progrés i Democràcia va decidir sumar-se a la plataforma el febrer del 2019. El 28 de febrer del 2019 Valls va presentar Celestino Corbacho (ExPSC) com a número 3 de la llista. El 8 març de 2019 l'equip de Valls va anunciar María Luz Guilarte (diputada al Parlament de Catalunya per Cs), Eva Parera (d'Units per Avançar) i Noemí Martín (consellera de Cs al districte de Nou Barris) com a números 2, 4 i 8 de la candidatura, respectivament.



L'11 d'abril del 2019 es van anunciar els primers 23 integrants de la candidatura: Manuel Valls; Mari Luiz Guilarte, Celestí Corbacho , Eva Parera, Paco Sierra, Marilén Barceló, Óscar Benítez, Noemí Martín, Fernando Carrera , Julia Barea, Carlos Rivadulla, Chantal Moll, Pedro Miret, Marta Guillem, Albert Guivernau, Maria Eugenia Angulo, Pedro Vargas Heredia , Carlos Silva, Romina Bemelmans, Nico Ortiz, Nuria Amat, Adriana Rubial i Marcos Rodríguez. El 17 d'abril també es va anunciar la composició completa de la llista, tancada simbòlicament per Ramón de España (no. 40) i Inés Arrimadas (no. 41).

JAUME COLLBONI VA ARRIBAR A UN ACORD AMB VALLS PER DONAR SUPORT A ADA COLAU COM A ALCALDESSA I AIXÒ VA TRENCAR LA PLATAFORMA POLÍTICA

Els regidors de Barcelona pel Canvi-Ciutadans, Marilén Barceló (esquerra), Paco Sierra, Llum Guilarte, Manuel Valls, Celestino Corbacho i Eva Parera, el 2019/BARCELONA PEL CANVI-CIUTADANS



Els posterior tres regidors de BARCELONA PEL CANVI-CIUTADANS (que no eren militants de Ciutadans) van votar a favor d'Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona, fet que va propiciar la seva elecció. Valls ho va argumentar com una opció preferible a la d'un alcalde independentista com Ernest Maragall i dos dies després, Ciutadans va anunciar la seva ruptura amb Manuel Valls i amb BARCELONA PEL CANVI-CIUTADANS. La coalició Barcelona pel Canvi-Ciutadans es va dividir: els seus tres independents, capitanejats per Valls, van votar a favor de Colau, mentre que els altres tres, amb carnet del partit taronja, no hi van votar en contra sinó que van votar en blanc.

Però no va ser fins al maig del 2021 que Jaume Collboni va confessar públicament que va pactar amb Manuel Valls la investidura d'Ada Colau . De fet l'actual primer tinent alcalde i líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va assegurar en una entrevista a TVE a Catalunya, que “va tenir alguna cosa a veure” que dos regidors de BCN Canvi - la formació de l'exprimer ministre francès, Manuel Valls- recolzaren la investidura d'Ada Colau. Collboni va insinuar llavors que va negociar el 2019 amb Valls la cessió dels dos vots a canvi que el govern de Barcelona “no estigués condicionat” per formacions independentistes. De fet Ada Colau sempre ha afirmat que els vots de Valls van ser “regalats” i a canvi de res.

Uns mesos després al desembre del 2021 naixia el partit polític Valents, un projecte que diu tenir la "voluntat d'acabar amb el sobrepès polític que exerceixen els partits nacionalistes en la governabilitat d'Espanya, la seva permanència immutable a la Generalitat de Catalunya, i amb aspiracions a governar Barcelona". En paraules de la seva presidenta, Eva Parera, qui porta 15 anys a la política venien a "ocupar-nos dels problemes reals dels ciutadans i no de repúbliques imaginàries, a acabar amb la idolatria a mites per abraçar un futur units, sense crispació i en llibertat, permetent la prosperitat de les persones. Per això és necessari que els partits constitucionalistes ens unim, ja que és l'única manera de vèncer-los a les urnes. Valents serà un instrument al servei d'aquesta causa". Gairebé res.

AL MAIG DEL 2019 FERRAN CARRERA LOABA A MANUEL VALLS I AL FEBRER DEL 2021 AL PSC



Darrere d'aquest periple política convuls al si d'una plataforma política d'infart. S'obre un altre capítol apassionant amb la possible entrada de Fernando Carrera com a regidor "no adscrit" al consistori barceloní que suposaria de facto que el PSC de Jaume Collboni tindria un novè regidor, que no va guanyar a les urnes però si ha sabut guanyar-se als despatxos, en haver fitxat Carrera el setembre del 2021 com a assessor del Grup municipal del PSC al consistori barceloní. Un canvi de cromos polític legal i pagat amb diners públics.

El febrer del 2021 Carrera escrivia “Barcelona ha aconseguit un resultat importantíssim. Ha constatat que el separatisme no és hegemònic a la ciutat, i que el PSC torna a ser el partit d'esperança per a Barcelona. Ara és tasca de tots els socialistes consolidar aquesta tendència i constatar que Barcelona és progressista, no separatista”. Normal que uns mesos després fos fitxat pel PSC per augmentar la llista d'assessors. No?

D'aquesta manera si finalment Fernando Carrera decideix agafar la seva acta de regidor al consistori barceloní en les votacions de ple i comissions, a set mesos de les eleccions, Jaume Collboni s'aproparia als 10 regidors de què disposa actualment Barcelona en Comú i ERC. Aquest seria un avantatge competitiu molt desitjable per al PSC, que a les enquestes donen bones sensacions amb Xavier Trias i Ernest Maragall. Cosa que no passa amb els comuns d'Ada Colau perquè els barcelonins demanen canvi. La inseguretat i la manca de neteja als carrers de "Mierdalona" han fet efecte que persones de totes les idelogies vulguin una mica millor.

CV de Fernando Carreras a Linkedin on afirma que és assessor del Grup del PSC a l'Ajuntament de Barcelona / @CatPress

El maig del 2021, Carrera, home de confiança de Valls, va deixar Barcelona pel Canvi (ara Valents, després de la marxa de l'exprimer ministre francès), i va fitxar pel grup municipal del PSC, que lidera Collboni. Lligat a la primera tinença de batlia, Carrera té un sou de 58.369 euros bruts anuals. Si Carrera no volgués ser regidor, la següent persona a la llista seria Julia Barea, actual consellera de Ciutadans al districte de Ciutat Vella.

CIUTADANS A LA VORA DE L'ABISME

La presidenta de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, en roda de premsa/@EP.

El Pacte de C's amb Manuel Valls li va sortir granota des que tots van agafar la seva acta de regidor al consistori barceloní. I si repassem la llista Manuel Valls va dimitir; Mari Luiz Guilarte ha dimitit, Celestino Corbacho ha dimitit, Eva Parera ha format Valents, Paco Sierra i Noemí Martín van expulsar de la presidència del grup municipal Luz Guilarte, i Fernando Carrera va fitxar com a assessor al PSC. En un campi qui pugui, com pugui. Doncs sort que venien tots junts a canviar les coses.

Amb el comunicat de la direcció de Ciutadans a la mà, sembla que l'expulsió de Paco Sierra i de Noemí Martín és probable. I llavors amb Paco Sierra i Noemí Martín fora de Cs, però mantenint l'acta de regidors no adscrits (perquè segons la legislació electoral les actes són nominals, dels regidors, no dels partits) Ciutadans perdria tota mena de representació a l'Ajuntament de Barcelona, encara que Fernando Carrera o Julia Barea entressin atès que cal comptar amb un mínim de dos regidors per constituir un grup municipal una cosa que Sierra i Martín podrien crear, un grup municipal propi.



Arribat el cas (i a través de la justícia), Ciutadans podria reclamar que les actes dels regidors expulsats corresponen al partit i, per tant, els següents de la llista del 2019 podrien entrar per mantenir la representació taronja a Barcelona.



Però sigui com sigui, la direcció de Cs ja està estudiant “tots els escenaris possibles” i ha assegurat que “donarà a conèixer els propers canvis en el moment oportú”. Al mateix comunicat, la cúpula taronja també ha donat suport a Luz Guilarte i li ha agraït “l'esforç, la dedicació i el treball constant”.

PACO SIERRA DEMANA AC'S UN PROCÉS DE PRIMÀRIES A BARCELONA

L'actual president del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Paco Sierra, i la regidora Noemí Martín/@EP

I seguint la seva guerra per lliure Paco Sierra que ja actua com a nou president del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona s'ha descartat com a possible alcaldable i ha demanat un procés de primàries al partit del qual encara en forma part.

En declaracions aquest dilluns al migdia a la plaça de Sant Jaume Sierra ha assegurat “lamentar la decisió” de Guilarte i ha recordat que “fins aquest diumenge se li va oferir la possibilitat de recuperar la presidència i sotmetre's a un procés de primàries amb suport meu i de l'altra regidora”. Encara més, Sierra, com ja va fer divendres, ha negat que hagi pres part “de cap trama” i ha recordat que a la reunió de dilluns passat se li va exigir “deposar a l'anterior coordinador” i davant la seva negativa li van retirar la seva condició de presidenta del grup “però sempre de manera temporal i oferint-li que tornés a ser presidenta”.

Sierra ha defensat que el seu objectiu a la nova etapa és que “Ciutadans tingui representació el 2023 a l'Ajuntament de Barcelona”, davant d'unes perspectives poc prometedores i per això ha defensat que cal “fer canvis estructurals i tornar a il·lusionar la ciutadania i la militància”. A més, ha insistit que cal fer primàries, cosa que no es va fer en el cas de Luz Guilarte.



Respecte al substitut de Luz Guilarte, el següent a la llista és Fernando Carrera , i sobre el Sierra ha dit “a la mà està renunciar i seguir com a assessor del PSC i així entraria la següent, Julia Barea, o bé entrar com a regidor no adscrit ”.

Finalment Sierra ha defensat que ell i Noemí Martín seguiran formant part del grup municipal de Ciutadans i que no tenen cap intenció "ni de canviar de nom ni d'anar pel nostre compte".

Seguirem informant...