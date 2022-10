El conseller dInterior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, al ple del Parlament / @EP

El sindicat Uspac dels Mossos d'Esquadra ha demanat per carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, cessar el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. A la carta, signada pel president del sindicat, David Lijarcio, han expressat la seva "perplexitat, indignació i oposició a la creixent politització del cos de Mossos d'Esquadra".

Han explicat que des de l'inici d'aquesta legislatura s'ha utilitzat els Mossos d'Esquadra políticament com a moneda de canvi , i han manifestat: "Les seves decisions polítiques influeixen de manera directa al servei i l'operativa policial fins al punt d'exigir un cap del cos submís i alineat amb el seu pensament ideològic”.

Des d'Uspac, han assegurat que Elena està prenent mesures que " afecten directament la qualitat del servei " i l'operativa policial, com suprimir els mèrits per accedir al cos, donant preeminència al sexe per sobre de les capacitats, o negar-se a adoptar i discutir polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar com tenen altres funcionaris.

També han explicat que s'ha negat a indemnitzar els agents que van abatre els terroristes de Barcelona i Cambrils (Tarragona), i ha cessat el comissari en cap, Josep Maria Estela, "per divergències polítiques", entre d'altres.

Per acabar, han assegurat que "recuperar el prestigi del cos de Mossos d'Esquadra, així com els principis d'autoritat, neutralitat i independència que representa, passa pel cessament del Conseller d'Interior".