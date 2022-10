Laura Borràs i Jordi Turull, en una compareixença. Foto: Europa Press

L' executiva de Junts per Catalunya es reunirà aquest dimarts 25 d'octubre per analitzar l'expedient informatiu sobre el seu diputat al Parlament Francesc de Dalmases, per la discussió que va mantenir al juliol amb la subdirectora del programa FAQS, Mònica Hernández.

"És un debat que hem de tenir internament i serenament, i a partir d'aquí cadascú expressarà la seva opinió, i després farem un comunicat dient: en relació amb tot això, hem pres aquesta decisió", ha explicat el secretari general del partit, Jordi Turull , en una entrevista a 8tv.

Alhora, ha lamentat la publicació de l'expedient informatiu, el contingut del qual ha dit conèixer des de fa "gairebé una setmana", perquè considera que no permet "tenir un debat serè".