Bou, a ple de l'Ajuntament de Barcelona. Foto: Europa Press

El president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou , ha anunciat que deixarà l'acta de regidor abans de les eleccions municipals del maig del 2023 . "No acabaré aquesta legislatura, no té cap sentit", ha assegurat en una entrevista a betevé . Tot i això, l'empresari no ha concretat quan renunciarà a l'acta i ha explicat que ho estan pactant amb el partit perquè el PP "no quedi ferit" i anar-se'n quan hi hagi un altre candidat.

En aquest sentit, ha assegurat que el PP encara no ha decidit qui serà el candidat popular, un fet que ha titllat de "lamentable" , i ha dit que quan ell renunciï l'actual portaveu del grup municipal Óscar Ramírez serà el president i s'hi incorporarà la regidora Imma Delgado al grup.

Sobre el seu futur, Bou ha explicat que farà una pausa de la política i no ha descartat tornar: "Tant és si és a l'Ajuntament o al Parlament".

També ha deixat oberta la possibilitat de tornar amb altres partits, tot i que ha exclòs els partits independentistes. "Amb els altres sí que podria pactar".