L'assessor del PSC a Barcelona, Fernando Carrera / @EP

L'assessor del PSC a Barcelona i adjunt a la primera secretaria dels socialistes al districte de Ciutat Vella, Fernando Carrera , ha renunciat aquest dimarts a ser regidor després de la marxa de la fins ara presidenta del grup municipal de Cs, Luz Guilarte.

Ho ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa ja que la sortida de Guilarte, que va anunciar aquest dilluns, implica l'entrada d'un altre regidor i el següent a la llista és Carrera, que va ser el número nou a la coalició de Barcelona pel Canvi-Cs que va liderar l'exprimer ministre francès Manuel Valls el 2019.

MANUEL VALLS LI HA RECOMANAR-SE QUEDAR-SE AL PSC



" El PSC és casa meva , és el meu partit, és on faig política i on seguiré fent política des de fa dos anys", i ha dit que no és un trànsfuga ni creu a aconseguir actes de regidor "d'aquesta manera, sinó amb vots" , ha puntualitzat.

Ha explicat que compta amb el suport del primer secretari del PSC a Barcelona i el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i que també ha parlat amb Manuel Valls abans de comunicar la seva decisió públicament, qui li ha recomanat quedar-se al PSC.

“Barcelona necessita estabilitat, serietat i rigor i aquesta és la forma com jo entenc la política i el motiu pel qual dic que no tot s'hi val. No contribuiré en cap cas a generar més soroll ”, ha afirmat.

Ha dit que està convençut que a Barcelona s'obre "una nova etapa de la mà de Jaume Collboni", amb un projecte que considera que és el millor, i per això ha assegurat que treballarà amb els socialistes perquè Collboni sigui el proper alcalde .

Amb la seva decisió, la següent a la llista de Cs és Julia Barea , --fins ara portaveu de Cs a Ciutat Vella-- que s'integrarà al grup que ara lidera Paco Sierra i que compta amb la regidora Noemí Martín, que va entrar a substitució de Celestino Corbacho després de jubilar-se aquest setembre.