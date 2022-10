Foto Jornada 12 d'Octubre contra la discriminació de l'espanyol a l'ensenyament @Cs

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha confirmat l'enviament d'una missió a Catalunya el segon semestre del 2023 per analitzar la situació de "persecució" de l'espanyol a l'educació, segons han acordat avui els coordinadors de grup polític .

Aquesta missió, sol·licitada formalment el febrer passat per Ciutadans , ha quedat per al segon semestre de l'any, probablement el desembre, davant de la celebració al maig d'eleccions municipals i autonòmiques, ja que no es poden celebrar aquest tipus de missions en període preelectoral. Després de la votació, en properes reunions de coordinadors es concretaran detalls com ara el mandat, l'agenda, la composició i les dates del viatge.

A més, i també a proposta de Cs, s'ha acordat la celebració d'una sessió informativa el primer semestre de l'any que ve , anomenada 'hearing', en què tindran lloc diferents compareixences per abordar la situació de la llengua espanyola a Catalunya.

Ciutadans ha treballat a fons des que va presentar la proposta perquè es dugui a terme aquesta missió, basada en l'existència a Catalunya d'una discriminació que va en contra del multilingüisme i de la llei i les sentències judicials, així com de la Declaració Universal de els Drets Humans, la Declaració dels Drets de l'Infant d'UNICEF i l'article 21 de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE. Aquesta discriminació és especialment greu perquè prové de l‟Administració que té les competències educatives i es produeix davant la inacció del Govern de l‟Estat.

"L'angoixa per la desprotecció, la discriminació i l'assetjament que pateixen diàriament aquests nens i famílies és injustificada a una Europa democràtica ", ha denunciat l'eurodiputada Maite Pagazaurtundua , vicepresidenta de la Comissió de Llibertats Civils i impulsora d'aquesta iniciativa. La missió ha de permetre als eurodiputats conèixer de primera mà l'incompliment als centres educatius de la legalitat que obliga que almenys el 25% de l'educació s'imparteixi en espanyol i el desacatament de la Generalitat, en connivència amb el Govern, de les sentències que donen la raó als que estan reivindicant aquest dret als tribunals.

“Resulta increïble que l'espanyol no es pugui utilitzar com a llengua vehicular a l'ensenyament a Catalunya . Com que l'incompliment de sentències afecta l'Estat de Dret mateix, és important que es conegui un model que, com a obligació, resulta absurd al segle XXI”, ha afirmat.

EL PARLAMENT EUROPEU ANALITZARÀ LA VIOLACIÓ DE DRETS CIVILS DELS ALUMNES CATALANS

Aquesta missió ha estat una reclamació de les organitzacions constitucionalistes i defensores del bilingüisme a l'educació a Catalunya, a fi que el Parlament Europeu analitzi la violació dels drets civils dels alumnes que han sol·licitat judicialment cursar els seus estudis també en espanyol i no només en català, i que veuen anul·lats els drets.

Diverses d'aquestes organitzacions van tenir l'ocasió d'explicar la seva situació el 12 d'octubre passat a l'Eurocambra en una jornada organitzada per Maite Pagaza coincidint amb el Dia de la Hispanitat. Al costat de la lluita a Catalunya pel dret a l'educació també en espanyol, organitzacions de Navarra, el País Valencià i les Balears van explicar també el seu cas. "Resulta terrible que es vulgui seguir aquest mateix camí d'eliminació de l'espanyol a altres comunitats autònomes", ha afegit l'eurodiputada.

Pagaza ha mantingut informada la Comissió Europea i, especialment, el comissari de Justícia, Didier Reynders, de les violacions a l'Estat de Dret a Catalunya en diferents àmbits, sobretot a l'educatiu, a fi que l'Executiu comunitari reaccioni i insti al Govern de Sánchez a actuar.