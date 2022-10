Arxiu - El diputat de Junts al Parlament Francesc de Dalmases en una foto d'arxiu

El vicepresident de Junts i diputat al Parlament, Francesc de Dalmases, ha dimitit aquest dimarts com a vicepresident del partit i com a membre de la comissió del Parlament sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) però no com a diputat de la Cambra catalana després de la polèmica provocada per la seva discussió al juliol amb la subdirectora del programa 'Faqs' de TV3, Mònica Hernàndez.

Segons un comunicat de Junts, ho ha comunicat a l'executiva del partit, que s'ha reunit de manera extraordinària per abordar el cas després que l'expedient informatiu que se li va obrir, elaborat per l'advocada Magda Oranich, certifiqués que la periodista es va sentir intimidada per Dalmases.

Sectors de Junts ja havien reclamat la dimissió de Dalmases pel "malestar" que el cas havia generat en el grup parlamentari i en diferents quadres territorials del partit.